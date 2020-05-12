Шизофренія чи журналістика: навіщо Гордон покликав Поклонську на інтерв'ю

Дмитро Гордон відомий інтерв’юер. Проте чому він вирішив поспілкуватися саме з Наталією Поклонською? Яку реакцію в українському суспільстві викликало інтерв’ю? Аналізуємо, чи має право український журналіст надавати майданчик для PR-у сепаратистам.

24 канал вже писав про те, що відомий журналіст та політик Дмитро Гордон раптом узяв інтерв’ю у екс-прокурорши окупованого Криму Наталії Поклонської.

Детально про це тут Поклонська дала інтерв'ю Гордону: Нас ніхто не окуповував

Наталія Поклонська стала обличчям сепаратизму, анексії Криму й держзради. Які емоції в українців виникають при самій появі в нашому медіапросторі таких осіб? Питання риторичне. Скандал розгорівся миттєво.

Реакція на інтерв’ю Гордона з Поклонською

Колишня "няш-мяш" прокурорша, а тепер громадянка РФ й депутатка Держдуми Наталія Поклонська під час інтерв’ю заявила, що проголосувала б за Володимира Зеленського, якби була в Україні. Вона позитивно охарактеризувала президента, але його представник в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич (який не перебуває на окупованому півострові) різко негативно відреагував на інтерв’ю.

Єдині інтерв’ю та бесіди з особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів, які ми можемо та будемо слухати – це свідчення таких осіб у рамках відповідних кримінальних проваджень у статусі обвинувачених,

– написав у Facebook Антон Кориневич.

Такі персони, за переконанням Кориневича, не можуть та не будуть вважатися голосом кримчан.

До слова, Наталія Поклонська не є корінною мешканкою Криму, а народилась на Луганщині.

Наталія Поклонська / Фото з її сторінки у Facebook

Інтерв’ю також обурило главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Він вважає, що Гордон перейшов межу, запросивши для розмови таку одіозну особу.

Поклонська, перебуваючи в абсолютній недосяжності від українського правосуддя, отримала можливість брехати і говорити нісенітниці на всю Україну, проти якої сама і скоїла військові злочини,

– пише Рефат Чубаров.

Також український кримськотатарський політик вважає, що спільнота журналістів повинна самостійно надати оцінку Дмитру Гордону й визначити чи відповідає стандартам та принципам вільної журналістики інтерв'ю з Поклонською, яка знаходиться на службі у держави-агресора.

І українські журналісти та політологи не забарились з реакцією.

Звісно, журналіст може брати інтерв'ю у кого завгодно – навіть в серійних вбивць чи навіть військових злочинців. Але при цьому, стандартів дотримуватись необхідно. "А до Дмитра Гордона є питання", – вважає політолог Андрій Яніцький.

Не можна видавати шизофренічну маячню, брехню або популізм в ефір без пояснення контексту, без фактчекінга, без редакції,

– пише Яніцький.

Дійсно, вибір співрозмовника Гордона цього разу був доволі дивний. Адже Наталія Поклонська не є джерелом правдивої й надійної інформації та не є носієм будь-яких новин. Все, що отримав журналіст – це скандал, який додав трафіку для його YouTube-каналу. Наразі відео переглянули більше ніж півмільйона глядачів. Невже це й була його ціль, чи, можливо, Дмитро Гордон, який називає себе "радянською людиною", вирішив надати майданчик для російської пропаганди?

Гордон у ролі НКВДиста разом з іншими "акторами" – Добкіним та Шуфричем під час зйомок фільму "Дау" / Фото Facebook Дмитра Гордона

Дмитрий Гордон / Facebook

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gordon-dobkin-i-shufrich-byli-mnoyu-rasstrelyany-lichno-158984.html

Дмитрий Гордон / Facebook

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gordon-dobkin-i-shufrich-byli-mnoyu-rasstrelyany-lichno-158984.html

Поклонська у ефірі, звісно, заявила, що Крим ніхто не анексував.

Справді неочікувана позиція?

Відомий діяч кримськотатарського народу Арсен Жумаділов у своєму дописі в Facebook припускає, що "Гордон і "няш-мяш" Поклонська розпочали довгоочікуваний діалог між народами".

Його найбільше обурило, як вона розмірковує про Майдан, кримських татар, Меджліс, збереження України та декомунізацію.

Пан Жумаділов звернув увагу, що Гордон "підігрував" співрозмовниці та оперував сентенціями на зразок "присоединение Крыма".

Оцінка журналістів

А журналіст Павло Казарін, який, до слова, родом з Сімферополя, назвав Гордона "імітатором", який "успішно прикидається журналістом".

Казарін вважає, що Гордон відноситься до типу журналістів, яких можна назвати "підставкою під мікрофон" – він дозволяє гостю задавати тон інтерв’ю. Виправдовує це абстрактною "свободою слова" і журналістським посвідченням, а вся задача такого журналіста – привітатися і попрощатися.

З Гордона міг би вийти непоганий метрдотель. Підбирав би столики і меню для відвідувачів. Роздавав би компліменти і отримував чайові. Власне, він і зараз це робить, але для чогось називає це журналістикою,

– пише Казарін.

Своєю чергою, журналіст Сергій Руденко на своїй сторінці у Facebook, написав, що, на його думку, і Гордоном, і Поклонською "повинні займатися українські спецслужби".

"Те, що робить Гордон – свідоме руйнування українського інформаційного простору, яке немає жодного стосунку до свободи слова. Не можна із зрадника України робити гарного і прекрасного співрозмовника", – вважає Руденко.

Лідер громадської організації Українська Україна і блогер Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook називає інтерв'ю Гордона з Поклонською інформаційним наступом Росії.

Гордон не те що пробиває дно. Це вже гірше. Відверта демонстрація та приниження України. Пропаганда сепаратизму,

– пише Смолій.

Чи може Гордон запросив Поклонську, аби довести її дурість?

Звісно, є думка, що Дмитро Гордон хотів ще раз показати, наскільки по-дурному виглядає експрокурорша окупованого Криму, але блогер і політолог Олексій Голубуцький так не вважає.

Питання були хоч і м'якими, але з чітко проукраїнської позиції. Відповіді – традиційно для Няші ідіотичні, там іншого і не передбачалось. Гордон вирішив міняти амплуа на політичного троля? Насправді ні. В ідіотизмі Няші була цілком конкретна потреба. Це легітимізація ворога і зрадника – мовляв – ну дивіться, вони ж неймовірно тупі, навіть симпатичні і значить – цілком собі безпечні,

– написав Голубуцький.

Основні факти з біографії Наталії Поклонської: