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Шизофренія чи журналістика: навіщо Гордон покликав Поклонську на інтерв'ю

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Інтерв'ю Гордона з Поклонською: журналістика чи зрада
Інтерв'ю Гордона з Поклонською: журналістика чи зрада / 24 канал

Дмитро Гордон відомий інтерв’юер. Проте чому він вирішив поспілкуватися саме з Наталією Поклонською? Яку реакцію в українському суспільстві викликало інтерв’ю? Аналізуємо, чи має право український журналіст надавати майданчик для PR-у сепаратистам.

24 канал вже писав про те, що відомий журналіст та політик Дмитро Гордон раптом узяв інтерв’ю у екс-прокурорши окупованого Криму Наталії Поклонської.

Детально про це тут Поклонська дала інтерв'ю Гордону: Нас ніхто не окуповував

Наталія Поклонська стала обличчям сепаратизму, анексії Криму й держзради. Які емоції в українців виникають при самій появі в нашому медіапросторі таких осіб? Питання риторичне. Скандал розгорівся миттєво.

Реакція на інтерв’ю Гордона з Поклонською

Колишня "няш-мяш" прокурорша, а тепер громадянка РФ й депутатка Держдуми Наталія Поклонська під час інтерв’ю заявила, що проголосувала б за Володимира Зеленського, якби була в Україні. Вона позитивно охарактеризувала президента, але його представник в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич (який не перебуває на окупованому півострові) різко негативно відреагував на інтерв’ю.

Єдині інтерв’ю та бесіди з особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів, які ми можемо та будемо слухати – це свідчення таких осіб у рамках відповідних кримінальних проваджень у статусі обвинувачених,
– написав у Facebook Антон Кориневич.

Такі персони, за переконанням Кориневича, не можуть та не будуть вважатися голосом кримчан.

До слова, Наталія Поклонська не є корінною мешканкою Криму, а народилась на Луганщині.

Наталія Поклонська / Фото з її сторінки у Facebook

Інтерв’ю також обурило главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Він вважає, що Гордон перейшов межу, запросивши для розмови таку одіозну особу.

Поклонська, перебуваючи в абсолютній недосяжності від українського правосуддя, отримала можливість брехати і говорити нісенітниці на всю Україну, проти якої сама і скоїла військові злочини,
пише Рефат Чубаров.

Також український кримськотатарський політик вважає, що спільнота журналістів повинна самостійно надати оцінку Дмитру Гордону й визначити чи відповідає стандартам та принципам вільної журналістики інтерв'ю з Поклонською, яка знаходиться на службі у держави-агресора.

І українські журналісти та політологи не забарились з реакцією.

Звісно, журналіст може брати інтерв'ю у кого завгодно – навіть в серійних вбивць чи навіть військових злочинців. Але при цьому, стандартів дотримуватись необхідно. "А до Дмитра Гордона є питання", – вважає політолог Андрій Яніцький.

Не можна видавати шизофренічну маячню, брехню або популізм в ефір без пояснення контексту, без фактчекінга, без редакції,
пише Яніцький.

Дійсно, вибір співрозмовника Гордона цього разу був доволі дивний. Адже Наталія Поклонська не є джерелом правдивої й надійної інформації та не є носієм будь-яких новин. Все, що отримав журналіст – це скандал, який додав трафіку для його YouTube-каналу. Наразі відео переглянули більше ніж півмільйона глядачів. Невже це й була його ціль, чи, можливо, Дмитро Гордон, який називає себе "радянською людиною", вирішив надати майданчик для російської пропаганди?

Гордон у ролі НКВДиста разом з іншими "акторами" – Добкіним та Шуфричем під час зйомок фільму "Дау" / Фото Facebook Дмитра Гордона

Дмитрий Гордон / Facebook
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gordon-dobkin-i-shufrich-byli-mnoyu-rasstrelyany-lichno-158984.html
Дмитрий Гордон / Facebook
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gordon-dobkin-i-shufrich-byli-mnoyu-rasstrelyany-lichno-158984.html

Поклонська у ефірі, звісно, заявила, що Крим ніхто не анексував.

Справді неочікувана позиція?

  • Відомий діяч кримськотатарського народу Арсен Жумаділов у своєму дописі в Facebook припускає, що "Гордон і "няш-мяш" Поклонська розпочали довгоочікуваний діалог між народами".
  • Його найбільше обурило, як вона розмірковує про Майдан, кримських татар, Меджліс, збереження України та декомунізацію.
  • Пан Жумаділов звернув увагу, що Гордон "підігрував" співрозмовниці та оперував сентенціями на зразок "присоединение Крыма".

Оцінка журналістів

А журналіст Павло Казарін, який, до слова, родом з Сімферополя, назвав Гордона "імітатором", який "успішно прикидається журналістом".

Казарін вважає, що Гордон відноситься до типу журналістів, яких можна назвати "підставкою під мікрофон" – він дозволяє гостю задавати тон інтерв’ю. Виправдовує це абстрактною "свободою слова" і журналістським посвідченням, а вся задача такого журналіста – привітатися і попрощатися.

З Гордона міг би вийти непоганий метрдотель. Підбирав би столики і меню для відвідувачів. Роздавав би компліменти і отримував чайові. Власне, він і зараз це робить, але для чогось називає це журналістикою,
пише Казарін.

Своєю чергою, журналіст Сергій Руденко на своїй сторінці у Facebook, написав, що, на його думку, і Гордоном, і Поклонською "повинні займатися українські спецслужби".

"Те, що робить Гордон – свідоме руйнування українського інформаційного простору, яке немає жодного стосунку до свободи слова. Не можна із зрадника України робити гарного і прекрасного співрозмовника", – вважає Руденко.

Лідер громадської організації Українська Україна і блогер Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook називає інтерв'ю Гордона з Поклонською інформаційним наступом Росії.

Гордон не те що пробиває дно. Це вже гірше. Відверта демонстрація та приниження України. Пропаганда сепаратизму,
– пише Смолій.

Чи може Гордон запросив Поклонську, аби довести її дурість?

Звісно, є думка, що Дмитро Гордон хотів ще раз показати, наскільки по-дурному виглядає експрокурорша окупованого Криму, але блогер і політолог Олексій Голубуцький так не вважає.

Питання були хоч і м'якими, але з чітко проукраїнської позиції. Відповіді – традиційно для Няші ідіотичні, там іншого і не передбачалось. Гордон вирішив міняти амплуа на політичного троля? Насправді ні. В ідіотизмі Няші була цілком конкретна потреба. Це легітимізація ворога і зрадника – мовляв – ну дивіться, вони ж неймовірно тупі, навіть симпатичні і значить – цілком собі безпечні,
написав Голубуцький.

Основні факти з біографії Наталії Поклонської:

  • До окупації Криму вона працювала в органах прокуратури України.
  • Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада Криму призначила її прокурором.
  • Під час перебування на цій посаді вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, як на території півострова, так і в Росії.
  • У 2016 році Поклонську обрали до Державної Думи Росії. Здобула вона перемогу на дільницях, які окупаційна влада організувала в Криму. Україна та Захід ці вибори не визнають.
  • На материковій частині України щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду та про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
  • В Україні вона перебуває в розшуку.
  • Колаборантка також – в санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн.
Автор: Ярослав Голобородько
Теги: Новини політики Публікації Новини Криму Анексія Криму Статті
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