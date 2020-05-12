Шизофрения или журналистика: зачем Гордон позвал Поклонскую на интервью

Дмитрий Гордон известный интервьюер. Однако почему он решил пообщаться именно с Натальей Поклонской? Какую реакцию в украинском обществе вызвало интервью? Анализируем, имеет ли право украинский журналист предоставлять площадку для PR-а сепаратистам.

24 канал уже писал о том, что известный журналист и политик Дмитрий Гордон внезапно взял интервью у экс-прокурорши оккупированного Крыма Натальи Поклонской.

Подробно об этом здесь Поклонская дала интервью Гордону: Нас никто не оккупировал

Наталья Поклонская стала лицом сепаратизма, аннексии Крыма и госизмены. Какие эмоции в украинцев возникают при самом появлении в нашем медиапространстве таких лиц? Вопрос риторический. Скандал разгорелся мгновенно.

Реакция на интервью Гордона с Поклонской

Бывшая "няш-мяш" прокурорша, а теперь гражданка РФ и депутат Госдумы Наталья Поклонская во время интервью заявила, что проголосовали бы за Владимира Зеленского, если бы была в Украине. Она положительно охарактеризовала президента, но его представитель в Автономной Республике Крым Антон Кориневич (не находится на оккупированном полуострове) резко отрицательно отреагировал на интервью.

Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений, которые мы можем и будем слушать – это свидетельствование таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых,

– написал в Facebook Антон Кориневич.

Такие персоны, по убеждению Кориневича, не могут и не будут считаться голосом крымчан.

К слову, Наталья Поклонская не является коренной жительницей Крыма, а родилась на Луганщине.



Наталья Поклонская / Фото с ее страницы в Facebook

Интервью также возмутило главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Он считает, что Гордон перешел границу, пригласив для разговора такую ​​одиозную личность.

Поклонская, находясь в абсолютной недосягаемости от украинского правосудия, получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину, против которой сама и совершила военные преступления,

– пишет Рефат Чубаров.

Также украинский крымскотатарский политик считает, что сообщество журналистов должно самостоятельно дать оценку Дмитрию Гордону и определить, отвечает ли стандартам и принципам свободной журналистики интервью с Поклонской, которая находится на службе у государства-агрессора.

Украинские журналисты и политологи не замедлили с реакцией.

"Конечно, журналист может брать интервью у кого угодно – даже в серийных убийц или даже военных преступников. Но при этом, стандартов придерживаться необходимо. А к Дмитрию Гордону есть вопрос", – считает политолог Андрей Яницкий.

Нельзя выдавать шизофренической бред, ложь или популизм в эфир без объяснения контекста, без фактчекинга, без редакции,

– пишет Яницкий.

Действительно, выбор собеседника Гордона на этот раз был довольно странный. Ведь Наталья Поклонская не является источником правдивой и надежной информации и не является носителем каких-либо новостей. Все, что получил журналист – это скандал, который добавил трафика для его YouTube-каналу. Сейчас видео просмотрели более полумиллиона зрителей. Неужели это и была его цель, или, возможно, Дмитрий Гордон, который называет себя "советским человеком", решил предоставить площадку для российской пропаганды?



Гордон в роли НКВД-иста вместе с другими "актерами" – Добкиным и Шуфричем во время съемок фильма "Дау" / Фото Facebook Дмитрия Гордона

Поклонская в эфире, конечно, заявила, что Крым никто не аннексировал.

Действительно неожиданная позиция?

Известный деятель крымскотатарского народа Арсен Жумадилов в своей заметке в Facebook предполагает, что "Гордон и "няш-мяш" Поклонская начали долгожданный диалог между народами".

Его больше всего возмутило, как она рассуждает о Майдане, крымских татарах, Меджлисе, сохранении Украины и декоммунизации.

Господин Жумадилов обратил внимание, что Гордон "подыгрывал" собеседнице и оперировал сентенциями вроде "присоединение Крыма".

Оценка журналистов

А журналист Павел Казарин, который, к слову, родом из Симферополя, назвал Гордона "имитатором", который "успешно притворяется журналистом".

Казарин считает, что Гордон относится к типу журналистов, которых можно назвать "подставкой под микрофон" – он позволяет гостю задавать тон интервью. Оправдывает это абстрактной "свободой слова" и журналистским удостоверением, а вся задача такого журналиста – поздороваться и попрощаться.

С Гордона мог бы выйти неплохой метрдотель. Подбирал бы столики и меню для посетителей. Раздавал бы комплименты и получал чаевые. Собственно, он и сейчас это делает, но зачем-то называет это журналистикой,

– пишет Казарин.

В свою очередь журналист Сергей Руденко на своей странице в Facebook написал, что, по его мнению, и Гордоном, и Поклонской "должны заниматься украинские спецслужбы".

"То, что делает Гордон – сознательное разрушение украинского информационного пространства, которое не имеет никакого отношения к свободе слова. Нельзя с предателя Украины делать хорошего и прекрасного собеседника", – считает Руденко.

Лидер общественной организации Украинская Украина и блогер Андрей Смолий на своей странице в Facebook называет интервью Гордона с Поклонской информационным наступлением России.

Гордон не только пробивает дно. Это уже хуже. Откровенная демонстрация и унижение Украины. Пропаганда сепаратизма,

– пишет Смолий.

Или, может, Гордон пригласил Поклонскую, чтобы довести ее глупость?

Конечно, есть мнение, что Дмитрий Гордон хотел еще раз показать, насколько глупо выглядит экс-прокурорша оккупированного Крыма, но блогер и политолог Алексей Голубуцкий так не считает.

Вопросы были хоть и мягкими, но с четко проукраинской позиции. Ответы – традиционно для Няши идиотские, там другого и не предполагалось. Гордон решил менять амплуа на политического тролля? На самом деле нет. В идиотизме Няши была вполне конкретная потребность. Это легитимизация врага и предателя – мол – ну смотрите, они же невероятно тупые, даже симпатичные, и значит – вполне себе безопасные,

– написал Голубуцкий.

Основные факты из биографии Натальи Поклонской: