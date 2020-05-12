Шизофрения или журналистика: зачем Гордон позвал Поклонскую на интервью
Дмитрий Гордон известный интервьюер. Однако почему он решил пообщаться именно с Натальей Поклонской? Какую реакцию в украинском обществе вызвало интервью? Анализируем, имеет ли право украинский журналист предоставлять площадку для PR-а сепаратистам.
24 канал уже писал о том, что известный журналист и политик Дмитрий Гордон внезапно взял интервью у экс-прокурорши оккупированного Крыма Натальи Поклонской.
Подробно об этом здесь Поклонская дала интервью Гордону: Нас никто не оккупировал
Наталья Поклонская стала лицом сепаратизма, аннексии Крыма и госизмены. Какие эмоции в украинцев возникают при самом появлении в нашем медиапространстве таких лиц? Вопрос риторический. Скандал разгорелся мгновенно.
Реакция на интервью Гордона с Поклонской
Бывшая "няш-мяш" прокурорша, а теперь гражданка РФ и депутат Госдумы Наталья Поклонская во время интервью заявила, что проголосовали бы за Владимира Зеленского, если бы была в Украине. Она положительно охарактеризовала президента, но его представитель в Автономной Республике Крым Антон Кориневич (не находится на оккупированном полуострове) резко отрицательно отреагировал на интервью.
Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений, которые мы можем и будем слушать – это свидетельствование таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых,
– написал в Facebook Антон Кориневич.
Такие персоны, по убеждению Кориневича, не могут и не будут считаться голосом крымчан.
К слову, Наталья Поклонская не является коренной жительницей Крыма, а родилась на Луганщине.
Наталья Поклонская / Фото с ее страницы в Facebook
Интервью также возмутило главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Он считает, что Гордон перешел границу, пригласив для разговора такую одиозную личность.
Поклонская, находясь в абсолютной недосягаемости от украинского правосудия, получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину, против которой сама и совершила военные преступления,
– пишет Рефат Чубаров.
Также украинский крымскотатарский политик считает, что сообщество журналистов должно самостоятельно дать оценку Дмитрию Гордону и определить, отвечает ли стандартам и принципам свободной журналистики интервью с Поклонской, которая находится на службе у государства-агрессора.
Украинские журналисты и политологи не замедлили с реакцией.
"Конечно, журналист может брать интервью у кого угодно – даже в серийных убийц или даже военных преступников. Но при этом, стандартов придерживаться необходимо. А к Дмитрию Гордону есть вопрос", – считает политолог Андрей Яницкий.
Нельзя выдавать шизофренической бред, ложь или популизм в эфир без объяснения контекста, без фактчекинга, без редакции,
– пишет Яницкий.
Действительно, выбор собеседника Гордона на этот раз был довольно странный. Ведь Наталья Поклонская не является источником правдивой и надежной информации и не является носителем каких-либо новостей. Все, что получил журналист – это скандал, который добавил трафика для его YouTube-каналу. Сейчас видео просмотрели более полумиллиона зрителей. Неужели это и была его цель, или, возможно, Дмитрий Гордон, который называет себя "советским человеком", решил предоставить площадку для российской пропаганды?
Гордон в роли НКВД-иста вместе с другими "актерами" – Добкиным и Шуфричем во время съемок фильма "Дау" / Фото Facebook Дмитрия Гордона
Поклонская в эфире, конечно, заявила, что Крым никто не аннексировал.
Действительно неожиданная позиция?
- Известный деятель крымскотатарского народа Арсен Жумадилов в своей заметке в Facebook предполагает, что "Гордон и "няш-мяш" Поклонская начали долгожданный диалог между народами".
- Его больше всего возмутило, как она рассуждает о Майдане, крымских татарах, Меджлисе, сохранении Украины и декоммунизации.
- Господин Жумадилов обратил внимание, что Гордон "подыгрывал" собеседнице и оперировал сентенциями вроде "присоединение Крыма".
Оценка журналистов
А журналист Павел Казарин, который, к слову, родом из Симферополя, назвал Гордона "имитатором", который "успешно притворяется журналистом".
Казарин считает, что Гордон относится к типу журналистов, которых можно назвать "подставкой под микрофон" – он позволяет гостю задавать тон интервью. Оправдывает это абстрактной "свободой слова" и журналистским удостоверением, а вся задача такого журналиста – поздороваться и попрощаться.
С Гордона мог бы выйти неплохой метрдотель. Подбирал бы столики и меню для посетителей. Раздавал бы комплименты и получал чаевые. Собственно, он и сейчас это делает, но зачем-то называет это журналистикой,
– пишет Казарин.
В свою очередь журналист Сергей Руденко на своей странице в Facebook написал, что, по его мнению, и Гордоном, и Поклонской "должны заниматься украинские спецслужбы".
"То, что делает Гордон – сознательное разрушение украинского информационного пространства, которое не имеет никакого отношения к свободе слова. Нельзя с предателя Украины делать хорошего и прекрасного собеседника", – считает Руденко.
Лидер общественной организации Украинская Украина и блогер Андрей Смолий на своей странице в Facebook называет интервью Гордона с Поклонской информационным наступлением России.
Гордон не только пробивает дно. Это уже хуже. Откровенная демонстрация и унижение Украины. Пропаганда сепаратизма,
– пишет Смолий.
Или, может, Гордон пригласил Поклонскую, чтобы довести ее глупость?
Конечно, есть мнение, что Дмитрий Гордон хотел еще раз показать, насколько глупо выглядит экс-прокурорша оккупированного Крыма, но блогер и политолог Алексей Голубуцкий так не считает.
Вопросы были хоть и мягкими, но с четко проукраинской позиции. Ответы – традиционно для Няши идиотские, там другого и не предполагалось. Гордон решил менять амплуа на политического тролля? На самом деле нет. В идиотизме Няши была вполне конкретная потребность. Это легитимизация врага и предателя – мол – ну смотрите, они же невероятно тупые, даже симпатичные, и значит – вполне себе безопасные,
– написал Голубуцкий.
Основные факты из биографии Натальи Поклонской:
- До оккупации Крыма она работала в органах прокуратуры Украины.
- Весной 2014 года подконтрольная Кремлю власть Крыма назначила ее прокурором.
- Во время пребывания на этой должности она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, как на территории полуострова, так и в России.
- В 2016 году Поклонскую избрали в Государственную Думу России. Получила она победу на участках, которые оккупационная власть организовала в Крыму. Украина и Запад эти выборы не признают.
- На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
- В Украине она находится в розыске.
- Колаборантка также – в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.