Гордон уточнив, хто зі спецслужб допомагав готувати інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською

Інтерв'ю українського журналіста Дмитра Гордона із терористом Ігорем Гіркіним і однією з ключових постатей окупації Криму Поклонською наробили чимало шуму. Серед гучних заяв самого журналіста було те, що інтерв'ю він готував разом зі спецслужбами. Нині Гордон вперше розповів, хто саме допомагав йому готувати програми.

Підготовкою до інтерв'ю із Гіркіним і Поклонською Гордон займався разом із цілою групою осіб. Про це журналіст розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

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За його словами, це ветерани спецслужб, а також юристи. Деяких із цих осіб Гордон обіцяє показати у своїх наступних програмах вже наступного тижня.

Мені допомагала ціла група із ветеранів і юристів. Туди входили генерали, офіцери… Я підготувався дуже добре до інтерв'ю і знав найдрібніші деталі,

– підкреслив Гордон.

Журналіст анонсував, що помічники розкажуть про жахливі деталі війни на Донбасі. Зокрема про те, як вивозили у вантажівках, ФСБ-шників і ГРУ-шників із Росії.

Матеріали інтерв'ю і суд в Гаазі

Одразу після запису інтерв'ю, розповів Гордон, флешки з відео і матеріали з комп'ютера були передані до відповідних правоохоронних структур. Вони надалі передали їх у Гаагу, наразі вони вже там.

Детальніше про те, які саме заяви з інтерв'ю Гордона використає прокуратура проти Гіркіна і Поклонської, читайте за посиланням.

Гордон, окрім іншого, вкотре наголосив на своїй точці зору: вільний журналіст може брати інтерв'ю у кого і коли захоче. Це на його думку, є ознакою демократичного суспільства.

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