Гордон уточнил, кто из спецслужб помогал готовить интервью с Гиркиным и Поклонской

Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным и одной из ключевых фигур оккупации Крыма Поклонской наделали немало шума. Среди громких заявлений самого журналиста было то, что интервью он готовил вместе со спецслужбами. Сейчас Гордон впервые рассказал, кто именно помогал ему готовить программы.

Подготовкой к интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон занимался вместе с целой группой лиц. Об этом журналист рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет 24 канал.

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По его словам, это ветераны спецслужб, а также юристы. Некоторых из этих лиц Гордон обещает показать в своих следующих программах уже на следующей неделе.

Мне помогала целая группа из ветеранов и юристов. Туда входили генералы, офицеры... Я подготовился очень хорошо к интервью и знал мельчайшие детали,

– подчеркнул Гордон.

Журналист анонсировал, что помощники расскажут об ужасных деталях войны на Донбассе. В частности о том, как вывозили в грузовиках сотрудников ФСБ и ГРУ из России.

Материалы интервью и суд в Гааге

Сразу после записи интервью, рассказал Гордон, флешки с видео и материалы с компьютера были переданы в соответствующие правоохранительные структуры. Они в дальнейшем передали их в Гаагу, сейчас они уже там.

Подробнее о том, какие именно заявления из интервью Гордона использует прокуратура против Гиркина и Поклонской, читайте по ссылке.

Гордон, кроме прочего, в очередной раз отметил свою точку зрения: свободный журналист может брать интервью у кого и когда захочет. Это, по его мнению, является признаком демократического общества.

Скандал вокруг интервью Гордона: коротко