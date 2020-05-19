Сколько заработал Гордон на монетизации интервью с Гиркиным

Журналист Дмитрий Гордон оскандалился, взяв интервью у экс-лидера боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина. Однако его видео на ютуб-канале набрало более миллиона просмотров. Журналисты 24 канала попытались примерно подсчитать, сколько заработал Гордон на интервью с Гиркиным.

По состоянию на 19 мая видео просмотрели 1 миллион 149 тысяч 701 пользователь ютуб. 24 канал при помощи системы Socialblade.com примерно подсчитал, сколько Ютуб заплатит Гордону за видео.

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Монетизация у всех каналов разная. Каждому каналу алгоритмы выставляют свою стоимость за 1000 просмотров.

Условно, цена за тысячу просмотров равна 1,5 долларов. То можно вывести:

минимальную стоимость – это 1 доллар;

среднюю стоимость – 1,5 доллара;

максимальная – 2 доллара.

По этой схеме, Дмитрий Гордон по состоянию на сейчас заработал на интервью с Игорем Гиркиным около 2 тысяч долларов.

Кратко об интервью Годона со Стрелковым-Гиркиным.