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Сколько заработал Гордон на монетизации интервью с Гиркиным

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Дмитро Гордон заробив близько 2 тисяч доларів
Дмитро Гордон заробив близько 2 тисяч доларів / 24molnia.com

Журналист Дмитрий Гордон оскандалился, взяв интервью у экс-лидера боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина. Однако его видео на ютуб-канале набрало более миллиона просмотров. Журналисты 24 канала попытались примерно подсчитать, сколько заработал Гордон на интервью с Гиркиным.

По состоянию на 19 мая видео просмотрели 1 миллион 149 тысяч 701 пользователь ютуб. 24 канал при помощи системы Socialblade.com примерно подсчитал, сколько Ютуб заплатит Гордону за видео.

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Монетизация у всех каналов разная. Каждому каналу алгоритмы выставляют свою стоимость за 1000 просмотров.

Условно, цена за тысячу просмотров равна 1,5 долларов. То можно вывести:

  • минимальную стоимость – это 1 доллар;
  • среднюю стоимость – 1,5 доллара;
  • максимальная – 2 доллара.

По этой схеме, Дмитрий Гордон по состоянию на сейчас заработал на интервью с Игорем Гиркиным около 2 тысяч долларов.

Кратко об интервью Годона со Стрелковым-Гиркиным.

  • Пока оно доступно только в видеоформате.
  • Продолжался комментарий бывшего боевика более 3,5 часов.
  • Гиркин, в частности, рассказал о своем видении ситуации на Донбассе на начало агрессии Кремля.
  • Также он прокомментировал дело MH17.
  • Досталось из его уст и действующему российскому президенту Владимиру Путину. Гиркин уже давно критикует хозяина Кремля.
  • Также он рассказал о взаимоотношениях с бывшим куратором боевиков Владиславом Сурковым.
  • В интервью Гиркин признался, что расстреливал украинских военных.

 

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины YouTube Деньги Дмитрий Гордон Новости политики
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