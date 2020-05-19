Сколько заработал Гордон на монетизации интервью с Гиркиным
Журналист Дмитрий Гордон оскандалился, взяв интервью у экс-лидера боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина. Однако его видео на ютуб-канале набрало более миллиона просмотров. Журналисты 24 канала попытались примерно подсчитать, сколько заработал Гордон на интервью с Гиркиным.
По состоянию на 19 мая видео просмотрели 1 миллион 149 тысяч 701 пользователь ютуб. 24 канал при помощи системы Socialblade.com примерно подсчитал, сколько Ютуб заплатит Гордону за видео.
Читайте также СБУ об интервью Гордона с Гиркиным: Это его собственная инициатива
Монетизация у всех каналов разная. Каждому каналу алгоритмы выставляют свою стоимость за 1000 просмотров.
Условно, цена за тысячу просмотров равна 1,5 долларов. То можно вывести:
- минимальную стоимость – это 1 доллар;
- среднюю стоимость – 1,5 доллара;
- максимальная – 2 доллара.
По этой схеме, Дмитрий Гордон по состоянию на сейчас заработал на интервью с Игорем Гиркиным около 2 тысяч долларов.
Кратко об интервью Годона со Стрелковым-Гиркиным.
- Пока оно доступно только в видеоформате.
- Продолжался комментарий бывшего боевика более 3,5 часов.
- Гиркин, в частности, рассказал о своем видении ситуации на Донбассе на начало агрессии Кремля.
- Также он прокомментировал дело MH17.
- Досталось из его уст и действующему российскому президенту Владимиру Путину. Гиркин уже давно критикует хозяина Кремля.
- Также он рассказал о взаимоотношениях с бывшим куратором боевиков Владиславом Сурковым.
- В интервью Гиркин признался, что расстреливал украинских военных.