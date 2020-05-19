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Скільки заробив Гордон на монетизації інтерв'ю з Гіркіним

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Дмитро Гордон заробив близько 2 тисяч доларів
Дмитро Гордон заробив близько 2 тисяч доларів / 24molnia.com

Журналіст Дмитро Гордон оскандалився, взявши інтерв'ю у екслідера бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Однак його відео на ютуб-каналі набрало понад мільйон переглядів. Журналісти 24 каналу спробували приблизно підрахувати, скільки заробив Гордон на інтерв'ю з Гіркіним.

Станом на 19 травня відео переглянуло 1 мільйон 149 тисяч 701 користувачів ютуб. 24 канал за допомогою системи Socialblade.com приблизно підрахував, скільки Ютуб заплатить Гордону за відео.

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Монетизація у всіх каналів різна. Кожному каналу алгоритми виставляють свою вартість за 1000 переглядів.

Умовно, ціна за тисячу переглядів дорівнює 1,5 доларів. То можна вивести:

  • мінімальну вартість – це 1 долар;
  • середню вартість – 1,5 долара;
  • максимальна – 2 долари. 

За цією схемою, Дмитро Гордон станом на зараз заробив на інтерв'ю з Ігорем Гіркіним близько 2 тисяч доларів.  

Коротко про інтерв'ю Годона зі Стрєлковим-Гіркіним.

  • Наразі воно є доступним лише у відеоформаті.
  • Тривав коментар ексбойовика понад 3,5 години.
  • Гіркін, зокрема, розповів про своє бачення ситуації на Донбасі на початку агресії Кремля.
  • Також він прокоментував справу MH17.
  • Дісталося з його уст і чинному російському президенту Володимиру Путіну. Гіркін уже давно критикує господаря Кремля.
  • Також він розповів про взаємини з колишнім куратором бойовиків Владиславом Сурковим.
  • В інтерв'ю Гіркін зізнався, що розстрілював українських військових. 
Автор: Анна Запотоцька
Теги: YouTube Гроші Дмитро Гордон Новини України Новини політики
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