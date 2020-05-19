Скільки заробив Гордон на монетизації інтерв'ю з Гіркіним
Журналіст Дмитро Гордон оскандалився, взявши інтерв'ю у екслідера бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Однак його відео на ютуб-каналі набрало понад мільйон переглядів. Журналісти 24 каналу спробували приблизно підрахувати, скільки заробив Гордон на інтерв'ю з Гіркіним.
Станом на 19 травня відео переглянуло 1 мільйон 149 тисяч 701 користувачів ютуб. 24 канал за допомогою системи Socialblade.com приблизно підрахував, скільки Ютуб заплатить Гордону за відео.
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Монетизація у всіх каналів різна. Кожному каналу алгоритми виставляють свою вартість за 1000 переглядів.
Умовно, ціна за тисячу переглядів дорівнює 1,5 доларів. То можна вивести:
- мінімальну вартість – це 1 долар;
- середню вартість – 1,5 долара;
- максимальна – 2 долари.
За цією схемою, Дмитро Гордон станом на зараз заробив на інтерв'ю з Ігорем Гіркіним близько 2 тисяч доларів.
Коротко про інтерв'ю Годона зі Стрєлковим-Гіркіним.
- Наразі воно є доступним лише у відеоформаті.
- Тривав коментар ексбойовика понад 3,5 години.
- Гіркін, зокрема, розповів про своє бачення ситуації на Донбасі на початку агресії Кремля.
- Також він прокоментував справу MH17.
- Дісталося з його уст і чинному російському президенту Володимиру Путіну. Гіркін уже давно критикує господаря Кремля.
- Також він розповів про взаємини з колишнім куратором бойовиків Владиславом Сурковим.
- В інтерв'ю Гіркін зізнався, що розстрілював українських військових.
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