Гордон взяв інтерв’ю у ватажка бойовиків Стрєлкова-Гіркіна: реакція СБУ

У Службі безпеки України пообіцяли провести перевірку через інтерв'ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв у екслідера бойовиків Ігора Стрєлкова-Гіркіна.

Зокрема, у СБУ кажуть, що вони вивчать ситуацію навколо інтерв'ю Годона зі Стрєлковим-Гіркіним. Про це повідомляє BBC-Україна з посиланням на пресцентр відомства.

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Окрім інтерв'ю з Гіркіним, СБУ також має намір перевірити коментар, який Гордон брав у колишньої так званої прокурорки Криму Наталії Поклонської. Це інтерв'ю український журналіст опублікував 11 травня. Про це пише Інтерфакс-Україна.