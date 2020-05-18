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Гордон взяв інтерв’ю у ватажка бойовиків Стрєлкова-Гіркіна: реакція СБУ

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Гордон взяв інтерв’ю у ватажка бойовиків Стрєлкова-Гіркіна: реакція СБУ

У Службі безпеки України пообіцяли провести перевірку через інтерв'ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв у екслідера бойовиків Ігора Стрєлкова-Гіркіна.

Зокрема, у СБУ кажуть, що вони вивчать ситуацію навколо інтерв'ю Годона зі Стрєлковим-Гіркіним. Про це повідомляє BBC-Україна з посиланням на пресцентр відомства. 

Детальніше Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова

Окрім інтерв'ю з Гіркіним, СБУ також має намір перевірити коментар, який Гордон брав у колишньої так званої прокурорки Криму Наталії Поклонської. Це інтерв'ю український журналіст опублікував 11 травня. Про це пише Інтерфакс-Україна. 

Теги: Наталія Поклонська ЗМІ Журналісти Російська пропаганда СБУ Новини України
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