Гордон взял интервью у главаря боевиков Стрелкова-Гиркина: реакция СБУ

В Службе безопасности Украины пообещали провести проверку с помощью интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у экс-лидера боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина.

Что говорят в СБУ об интервью Стрелкова-Гиркина Гордону

В частности, в СБУ говорят, что они изучат ситуацию вокруг интервью Годона со Стрелковым-Гиркиним. Последнее вышло на ютуб-канале Гордона. Об этом сообщает BBC-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Подробнее Следующий – Гитлер: Гордон взял интервью у главаря боевиков Гіркіна-Стрелкова

Кроме интервью с Гиркиным, СБУ также намерена проверить комментарий, который Гордон брал у бывшей так называемой "прокурорши" Крыма Натальи Поклонской. Это интервью украинский журналист опубликовал 11 мая. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Правда, в СБУ не сообщили, каким образом они будут реагировать на комментарий бывшего главаря боевиков.

Реации Офиса генпрокурора

Кроме того, за дело по интервью с Гиркиным возьмется и Офис генпрокурора. По словам заместителя главы ведомства, Гюндуза Мамедова, использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях – "достаточно распространенная мировая практика".

"Такие интервью – ценны дополнительными фактами, деталями. Например, так называемая "прокурорша" Крыма подтвердила то, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", – отметил он.

Мамедов добавил, что Гиркин во время своего интервью рассказал, в частности, о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и во время расследования серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности,

– отметил заместитель генпрокурора.

В частности, особую ценность для следствия, по его словам, имеет информация о контроле и поставках оружия пророссийским боевикам и наемникам из России.

К теме После скандального интервью Гордона с Гіркіним под офис журналиста пришли активисты: видео

Кратко об интервью Годона со Стрелковым-Гіркіним.

Пока оно доступно только в видеоформате.

Продолжался комментарий экс-боевика более 3,5 часов.

Гиркин, в частности, рассказал о своем видении ситуации на Донбассе на начале агрессии Кремля.

Также он прокомментировал дело MH17.

Досталось с его уст и действующему российскому президенту Владимиру Путину. Гиркин уже давно критикует хозяина Кремля.

Также он рассказал о взаимоотношениях с бывшим куратором боевиков Владиславом Сурковым.

К теме После скандального интервью Гордона с Гіркіним под офис журналиста пришли активисты: видео ​

Кто такой Игорь Стрелков: основные факты из биографии