Гордон взял интервью у главаря боевиков Стрелкова-Гиркина: реакция СБУ
В Службе безопасности Украины пообещали провести проверку с помощью интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у экс-лидера боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина.
Что говорят в СБУ об интервью Стрелкова-Гиркина Гордону
В частности, в СБУ говорят, что они изучат ситуацию вокруг интервью Годона со Стрелковым-Гиркиним. Последнее вышло на ютуб-канале Гордона. Об этом сообщает BBC-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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Кроме интервью с Гиркиным, СБУ также намерена проверить комментарий, который Гордон брал у бывшей так называемой "прокурорши" Крыма Натальи Поклонской. Это интервью украинский журналист опубликовал 11 мая. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Правда, в СБУ не сообщили, каким образом они будут реагировать на комментарий бывшего главаря боевиков.
Реации Офиса генпрокурора
Кроме того, за дело по интервью с Гиркиным возьмется и Офис генпрокурора. По словам заместителя главы ведомства, Гюндуза Мамедова, использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях – "достаточно распространенная мировая практика".
"Такие интервью – ценны дополнительными фактами, деталями. Например, так называемая "прокурорша" Крыма подтвердила то, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", – отметил он.
Мамедов добавил, что Гиркин во время своего интервью рассказал, в частности, о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.
Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и во время расследования серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности,
– отметил заместитель генпрокурора.
В частности, особую ценность для следствия, по его словам, имеет информация о контроле и поставках оружия пророссийским боевикам и наемникам из России.
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Кратко об интервью Годона со Стрелковым-Гіркіним.
- Пока оно доступно только в видеоформате.
- Продолжался комментарий экс-боевика более 3,5 часов.
- Гиркин, в частности, рассказал о своем видении ситуации на Донбассе на начале агрессии Кремля.
- Также он прокомментировал дело MH17.
- Досталось с его уст и действующему российскому президенту Владимиру Путину. Гиркин уже давно критикует хозяина Кремля.
- Также он рассказал о взаимоотношениях с бывшим куратором боевиков Владиславом Сурковым.
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Кто такой Игорь Стрелков: основные факты из биографии
- Его настоящее имя – Игорь Всеволодович Гиркин. Родился он 17 декабря 1970 в Москве.
- Стал известным в начале противостояния Украины и россии на юго-востоке (весна 2014 года).
- В частности, он причастен к захвату Верховной рады АР Крым. По информации СМИ, он был куратором переговоров самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова с российским руководством.
- После оккупации Крыма Гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им отряд, который прибыл из России, захватил в апреле того же года города Славянск и Краматорск на Донетчине.
- С 16 мая до 14 августа 2014 года занимал должность "министра обороны" фейковой "ДНР".
- На Донбассе он еще организовал незаконное содержание военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВСУ в Славянске 16 апреля 2014 года.
- Группа под руководством Гиркина организовала похищение, пытки и убийство депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, студента КПИ Юрия Поправка и участника Евромайдана Юрия Дяковського.
- Украина в отношении Стрелкова-Гиркина начала уголовное производство. В частности, Гиркину вменяют посягательство на территориальную целостность Украины, создание террористической организации и совершение терактов в Украине. Он объявлен в розыск.
- Стрелкова-Гиркина считают, одним из причастных к сбиванию малайзийского Boeing в небе над Донбассом. Именно он первым сообщил в соцсетях, что боевики сбили этот самолет.
- Кроме того, как российский "доброволец" Гиркин принимал участие в сепаратистских выступлениях в Приднестровье и был причастен к серии похищений людей в Чечне.