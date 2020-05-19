Гордон пояснив, для чого йому інтрерв'ю з Поклонською і Гіркіним

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним були зроблені у співпраці з українськими спецслужбами. Мовляв, до цього їх не міг допитати ніхто в Україні.

Матераіали цих інтерв'ю вже перебувають у Газзі, заявив Дмитро Гордон у своєму відеозверненні. Про це повідомляє 24 канал.

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Ці свідчення Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна стануть основними матеріалами у суді по справі про анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі,

– заявив журналіст.

За його словами, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов вже опублікував подяку йому за допомогу владі у розслідуванні справ щодо Криму та Донбасу.

Він також звернувся до активістів, які прийшли під офіс видання "Гордон". За словами керівника ЗМІ, у них "є час до ранку, щоб усе виправити".

"Я розумію, що ви не знали правди, а після цієї моєї заяви ви зміните свою думку. Та це не давало вам жодного морального права так поводитися", – заявив Дмитро Гордон.

Звернення Дмитра Гордона: дивіться відео

Інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним: коротко

Український журналіст записав інтерв'ю з одними з ключових осіб російсько-української війни. Наталія Поклонська зрадила Україну та окупувала Крим, А Ігор Гіркін командував військами при анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Інтерв'ю з окупантами розкритикували як політики, так і більшість колег Дмитра Гордона, які заявили, що це є зловживанням свободою слова.