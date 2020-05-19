Гордон объяснил, для чего ему интервью с Поклонской и Гиркиным

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мол, до этого их не мог допросить никто в Украине.

Матераиалы этих интервью уже находятся в Газзе, заявил Дмитрий Гордон в своем видеообращении. Об этом сообщает 24 канал.

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Эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут основными материалами в суде по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе,

– заявил журналист.

По его словам, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов уже опубликовал благодарность ему за помощь властям в расследовании дел по Крыму и Донбассу.

Он также обратился к активистам, которые пришли под офис издания "Гордон". По словам руководителя СМИ, у них "есть время до утра, чтобы все исправить".

"Я понимаю, что вы не знали правды, а после этого моего заявления вы измените свое мнение. И это не давало вам никакого морального права так себя вести", – заявил Дмитрий Гордон.

Обращение Дмитрия Гордона: смотрите видео

Интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным: коротко

Украинский журналист записал интервью с одними из ключевых лиц российско-украинской войны. Наталья Поклонская предала Украину и оккупировала Крым, а Игорь Гиркин командовал войсками при аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Интервью с оккупантами раскритиковали как политики, так и большинство коллег Дмитрия Гордона, которые заявили, что это является злоупотреблением свободой слова.