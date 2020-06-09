Прокуратура Нідерландів взяла до уваги кілька сценаріїв катастрофи малайзійського Boeing рейсу МН17. Цей літак у 2014 році збили у небі над Донбасом проросійські бойовики. У результаті загинули всі, хто перебував на борту, – 298 осіб, які були громадянами 10 держав.

Справа MH17: що брала до увагу Прокуратура Нідерландів

Про результати розслідування розповіла під час слухань у справі МН17 прокурор Деді Вуі-А-Цой. Про це повідомляє російська інформаційна агенція ТАСС.

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"Під час слухань ми зробимо детальну презентацію. Ми почнемо з пояснення ситуації в районі катастрофи. Після цього ми представимо інформацію щодо доказів, таких як криміналістичні експертизи, свідки, фотографії, відео, цифрові джерела, дані з радарів і супутникові зображення. Опісля пояснимо, як на основі цих доказів ми провели розслідування", – зазначила вона.

Нідерландська прокурорка підкреслила, що вони брали до уваги різні сценарії розвитку ситуації:

вибух на борту,

атака військового літака,

використання інших зенітних ракетних установок (ЗРК), крім "Бука",

використання ЗРК "Бук".

Вона додала, що в межах сценарію, де до катастрофи є причетними ЗРК "Бук", проводили розслідування щодо:

можливих місць запуску ракети,

використання установок, що належать як Росії, так і Україні.

Що слід очікувати далі

Прокуратура Нідерландів, зокрема, має намір розповісти про те:

як слідчі виявили підозрюваних,

як з'ясували їхню роль,

які існують перешкоди на шляху розслідування.

Паралельно ми пояснимо, чому вважаємо окремі частини розслідування завершеними, і зрештою оприлюднимо інформацію про те, які розслідування слід провести,

– констатувала Вуі-А-Цой.

За її словами, презентація розслідування, яке тривало кілька років, займе кілька днів. А її основна мета полягає в тому, щоб представити суду всю необхідну інформацію. З її допомогою суд зможе ухвалити рішення про те, чи можна вважати розслідування завершеним і переходити до розгляду справи по суті.

Вона додала, прокуратура не має наміру надавати конкретні докази. Це може бути зроблено тільки після того, як захист отримає можливість долучити до справи свої документи. А також, коли почнеться розгляд справи по суті.

"Однак ми розповімо про типи доказів, які ми зібрали, а також те, на яких підставах прокуратура дійшла висновку, що певні частини розслідування можна вважати завершеними", – підсумувала прокурорка.

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Справа MH17: головне

Коротко про судові слухання

У Нідерландах 8 червня стартував другий блок слухань справи МН17. Він триватиме до 3 липня. Суд підсумує результати попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування злочину.

справи МН17. Він триватиме до 3 липня. Суд підсумує результати попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування злочину. Останнє слухання відбулося 23 березня тільки за участі лише зацікавлених осіб. Через коронавірус публіку та пресу до зали не впустили.

тільки за участі лише зацікавлених осіб. Через коронавірус публіку та пресу до зали не впустили. На другу сесію судових засідань не прибув жоден з чотирьох підозрюваних. Однак 8 червня на засіданні був адвокат громадянина РФ Олега Пулатова.

Що відомо про збиття МН17

17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур.

За інформацією офіційного слідства, ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас.

Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташовується в Курській області.

Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.

Кому Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення

Колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).

(Стрєлкову). Генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому) – командиру розвідки "ДНР", офіцеру ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак.

(Хмурому) – командиру розвідки "ДНР", офіцеру ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак. Полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі) – ветерану-десантнику, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску.

(Гюрзі) – ветерану-десантнику, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску. Громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".



Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу