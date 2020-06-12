Россия перебросила в оккупированный Донбасс танки, БТРы и грузовики: где их заметили ОБСЕ
Россия продолжает перебрасывать на оккупированный Донбасс военную технику и живую силу. Делает это подпольно, но беспилотники наблюдателей все равно фиксируют такие факты.
Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів та проїхати непоміченим для представників ОБСЄ, ворог використовує ґрунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску, йдеться у звіті української сторони СЦКК.
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Однак безпілотники спостерігачів інколи помічають порушення з російської сторони:
- щонайменше 30 тентованих вантажівок, які в’їхали зі сторони Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну урядові України територію, оминаючи офіційні пункти пропуску;
- понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортери БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську;
- поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлено зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10".
"Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах", – відзначили в українській стороні СЦКК.
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Окрім вже згаданого ЗРК в Харцизьку, спостерігачі виявили фортифікаційні споруди у житлових кварталах Горлівки. У місті нещодавно виявлено вириті дві нові траншеї та збудовані захисні споруди.
Крім того, на околицях населеного пункту Широка Балка було зафіксовано приблизно 590 протитанкових мін.