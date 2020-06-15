У Росії заявили, що Україна хоче буцімто вийти з мінських угод. Причина – введення Києвом до складу Тристоронньої контактної групи переселенців. Що буде з мінськими домовленостями, – в матеріалі 24 каналу.

З Мінська завжди є шанс вийти

Як зазначив 24 каналу представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк, з мінських угод завжди є шанс вийти. Але це може призвести до геополітичної конфліктної ситуації.

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Росія заявить, що мінські угоди – єдиний документ, які підписали всі сторони переговорів. Якщо Україна виходить, Росія знімає із себе зобов’язання і вимагатиме зняття санкцій,

– вважає Тарас Семенюк.

Експерт зазначає: в Офісі президента Зеленського говорили про плав Б по Донбасу. Вочевидь, має бути дискусія про введення миротворців ООН. Але в Радбезі ООН повинно бути консенсусне голосування. А Росія, як відомо, має право вето.

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"Є розуміння, як рухатися у переговорному процесі, але він буде непростим. Росія виставлятиме нові умови щодо продовження діалогу", – зазначає міжнародник.



Росія у відповідь може спробувати зняти санкції? / Фото 24 каналу

Семенюк зауважує: Україна правильно ставить акцент на соціальне примирення, а потім безпекові і політичні питання. Треба, за його словами, успішно реалізувати реформи в Україні. Це найкращий спосіб для реінтеграції ОРДЛО.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко наголошує: Україна протягом останнього року демонструє ініціативність на переговорах по врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Зокрема, що стосується розширення Тристоронньої контактної групи на мінських переговорах.

Це спроба з боку президента Зеленського оновити мінські угоди. Безпосередньо не виходить – Росія проти. Треба заходити з тилу і міняти модель переговорів. Зокрема, включаючи представників проукраїнської частини Донбасу,

– зауважує Фесенко.

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Експерт зазначає: такі дії України не подобаються Росії і сепаратистам. Вони намагатимуться протидіяти. Утім, вода камінь точить. Треба нав'язувати свою позицію. За словами Фесенка, Кремль може у відповідь продовжити російську паспортизацію жителів ОРДЛО. Тоді це означатиме, що ніякої реінтеграції ОРДЛО не буде. У виборах можуть брати участь тільки громадяни України.

Кого Україна включила до участі в ТКГ

Сергій Гармаш – журналіст, представлятиме Донецьку область;

Денис Казанський – журналіст, представлятиме Донецьку область;

Вадим Горан – юрист, керівник Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво", представлятиме Луганську область;

Костянтин Лібстер – лікар, представлятиме Луганську область. Зазначимо, що батько лікаря є в базі сайту "Миротворець", оскільки підтримує зв'язки з окупаційною адміністрацією, активно бере участь у проросійських пропагандистських акціях, а також має нагороди терористичної організації "ЛНР".

Саботаж "Мінська" Україною абсурдний

Як наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба, один із принципів роботи України в Мінську – метод наступальної дипломатії. Щоб змусити Росію реагувати і йти на конструктивні дії. Тому "аргументи" Росії про нібито саботаж "Мінська" з боку України абсурдні. Міжнародні партнери визнають конструктивність пропозицій України та спроби знайти рішення. Утім, зауважує міністр, мінський процес у крихкому стані. Його життєздатність підтримують Україна, Німеччина та Франція.

Я б сказав, що "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів. Вибачте за чорний гумор,

– зазначив Дмитро Кулеба.

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Володимир Фесенко зауважує: представники Донбасу на переговорах ТКГ, які займають проукраїнську позицію, – прецедент.

Руйнується монополія двох так званих сепаратистських республік на представництво інтересів Донбасу. Як у шахах, ми починаємо білими і нав'язуємо свою комбінацію і тактику,

– наголошує Володимир Фесенко.



Варто повернутися до плану введення миротворців на Донбас / Колаж 24 каналу

З ним погоджується Тарас Семенюк. Міжнародник відзначає: президент Зеленський, на відміну від Порошенка, проявляє ініціативу щодо мінського переговорного процесу. Зокрема, Зеленський розширює українську делегацію представниками Донбасу.

Ніхто краще, ніж представники Донбасу, які на собі пережили негативні факти окупації не може сказати, що ж відбувається насправді. Бажання України вести діалог викликало таку реакцію Росії, яка не хоче грати за цими правилами. Це посилює Зеленського і Україну. Треба діяти так само далі,

– переконаний Тарас Семенюк.

По-друге, зауважує експерт, українська влада вибила козир з рук росіян, які наполягали на тому, що вони запропонують представників ОРДЛО для участі в ТКГ. Очевидно, що це мали бути керівники окупаційних адміністрацій, які не мають жодного стосунку до українських реалій і бажання врегулювати конфлікт також не мають.

Міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков підкреслює: Україна має багато претензій до "Мінська", однак готова дати йому ще один шанс, бо кращої альтернативи немає. Наразі немає іншого майданчика контакту з Росією.