Мінський процес на апараті ШВЛ: в МЗС назвали три принципи української дипломатії
В МЗС України 14 червня розповіли, що мінський процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі перебуває в крихкому стані. Його життєздатність підтримують Україна, Німеччина та Франція.
Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу заявив, що Україна в цьому зосереджена на трьох важливих принципах.
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Три принципи роботи МЗС України в мінському процесі
- Перший принцип – це так званий метод наступальної дипломатії. Це означає, що Україна не чекає, поки Росія щось запропонує або спробує нав’язати, а пропонує сама.
За словами Кулеби, дипломати створюють ситуації, на які вимушена реагувати Росія, а не навпаки. На його думку, це єдиний єдиний спосіб змусити Росію йти на конструктивні дії.
В цьому випадку аргументи Росії про нібито саботаж "Мінська" з боку України виглядають абсурдними. При цьому міжнародні партнери, на думку Кулеби, визнають конструктивність пропозицій України та спроби знайти рішення.
Я б сказав, що "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів. Вибачте за чорний гумор,
– зазначив Кулеба.
- Другий принцип – це посилення міжнародного тиску. Міністр має на увазі відновлення "нормандського діалогу" на рівні глав МЗС – до цього він два роки не відбувався.
- Третій принцип – це різка активізація просування питання Криму на міжнародній арені.
За словами Кулеби, дипломати зараз активно працюють, щоб "вивести проблему Криму з тіні.
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Що відомо про останню зустріч у Мінську
- Українська делегація в ТКГ провела 10 червня спільну зустріч із російською стороною у Мінську. У засіданні вперше взяли участь представники від окупованих територій Донбасу. Українська сторона поінформувала учасників засідання, що ці представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі. Росія сприйняла це негативно.
- Донецьку область у політичній групі ТКГ представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. Запрошеними представниками від Луганської області стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.
- Міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна має багато претензій до "Мінська", однак готова дати йому ще один шанс, бо кращої альтернативи немає.