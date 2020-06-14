В МЗС України 14 червня розповіли, що мінський процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі перебуває в крихкому стані. Його життєздатність підтримують Україна, Німеччина та Франція.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу заявив, що Україна в цьому зосереджена на трьох важливих принципах.

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Три принципи роботи МЗС України в мінському процесі

Перший принцип – це так званий метод наступальної дипломатії. Це означає, що Україна не чекає, поки Росія щось запропонує або спробує нав’язати, а пропонує сама.

За словами Кулеби, дипломати створюють ситуації, на які вимушена реагувати Росія, а не навпаки. На його думку, це єдиний єдиний спосіб змусити Росію йти на конструктивні дії.

В цьому випадку аргументи Росії про нібито саботаж "Мінська" з боку України виглядають абсурдними. При цьому міжнародні партнери, на думку Кулеби, визнають конструктивність пропозицій України та спроби знайти рішення.

Я б сказав, що "Мінськ" не помер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів. Вибачте за чорний гумор,

– зазначив Кулеба.

Другий принцип – це посилення міжнародного тиску. Міністр має на увазі відновлення "нормандського діалогу" на рівні глав МЗС – до цього він два роки не відбувався.

Третій принцип – це різка активізація просування питання Криму на міжнародній арені.

За словами Кулеби, дипломати зараз активно працюють, щоб "вивести проблему Криму з тіні.

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