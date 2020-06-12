Українська сторона зробить все можливе, аби мінські домовленості діяли та дали результат. Міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна має багато претензій до "Мінська", однак готова дати йому ще один шанс, бо кращої альтернативи немає.

"Мінськ" – єдиний майданчик для переговорів з РФ

Мінські домовленості нинішня влада отримала у спадок, заявив міністр з питань реінтеграції окупованих територій, перший заступник голови делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, повідомляє 24 канал.

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Тільки навіть заради взаємного звільнення утримуваних осіб, вже варто залишати цю Тристоронню контактну групу в Мінську,

– зазначив Резніков.

За його словами, наразі немає іншого майданчика контакту з Росією.

Міністр наголосив, що наразі Україна хоче дати "Мінську" ще один шанс. Тому робить усе, щоб, модернізувати процес.

"Мені як юристу, вони страшенно не подобаються, але я приймаю це в роботу і, використовуючи ті прогалини, які є в "Мінську", ми змінюємо наратив", – заявив Резніков. Та додав, що українська сторона підняла рівень представництва в делегації.

Тепер у неї входять представники

Кабміну та Верховної Ради.

Донбасу,

чотири представники з категорії внутрішньо переміщених осіб з Донецька і Луганська.

"Ми робимо все, щоб довести, що Україна робить максимум для виконання мінських домовленостей, – наголосив Резніков.

Міністр сподівається, на такі ж кроки зі сторони Росії. Якщо їх не буде, доведеться приймати інші рішення. Зокрема про долю мінських домовленостей, які щонайменше підлягають модернізації.

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