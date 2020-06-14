В МИД Украины 14 июня рассказали, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе находится в хрупком состоянии. Его жизнеспособность поддерживают Украина, Германия и Франция.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил, что Украина в этом сосредоточена на трех важных принципах.

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Три принципа работы МИД Украины в минском процессе

Первый принцип – это так называемый метод наступательной дипломатии. Это означает, что Украина не ждет, пока Россия что-то предложит или попытается навязать, а предлагает сама.

По словам Кулебы, дипломаты создают ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот. По его мнению, это единственный единственный способ заставить Россию идти на конструктивные действия.

В этом случае аргументы России о якобы саботаже "Минска" со стороны Украины выглядят абсурдными. При этом международные партнеры, по мнению Кулебы, признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение.

Я бы сказал, что "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Извините за черный юмор,

– отметил Кулеба.

Второй принцип – это усиление международного давления. Министр имеет в виду восстановление "нормандского диалога" на уровне глав МИД, до этого он два года не проходил.

Третий принцип – это резкая активизация продвижения вопроса Крыма на международной арене.

По словам Кулебы, дипломаты сейчас активно работают, чтобы "вывести проблему Крыма из тени.

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