Минский процесс на аппарате ИВЛ: в МИД назвали три принципа украинской дипломатии
В МИД Украины 14 июня рассказали, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе находится в хрупком состоянии. Его жизнеспособность поддерживают Украина, Германия и Франция.
Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил, что Украина в этом сосредоточена на трех важных принципах.
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Три принципа работы МИД Украины в минском процессе
- Первый принцип – это так называемый метод наступательной дипломатии. Это означает, что Украина не ждет, пока Россия что-то предложит или попытается навязать, а предлагает сама.
По словам Кулебы, дипломаты создают ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот. По его мнению, это единственный единственный способ заставить Россию идти на конструктивные действия.
В этом случае аргументы России о якобы саботаже "Минска" со стороны Украины выглядят абсурдными. При этом международные партнеры, по мнению Кулебы, признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение.
Я бы сказал, что "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Извините за черный юмор,
– отметил Кулеба.
- Второй принцип – это усиление международного давления. Министр имеет в виду восстановление "нормандского диалога" на уровне глав МИД, до этого он два года не проходил.
- Третий принцип – это резкая активизация продвижения вопроса Крыма на международной арене.
По словам Кулебы, дипломаты сейчас активно работают, чтобы "вывести проблему Крыма из тени.
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Что известно о последней встрече в Минске
- Украинская делегация в ТКГ провела 10 июня совместную встречу с российской стороной в Минске. В заседании впервые приняли участие представители от оккупированных территорий Донбасса. Украинская сторона проинформировала участников заседания, что эти представители ОРДЛО Украины примут участие в работе ТКГ на постоянной основе. Россия восприняла это негативно.
- Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.
- Министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что у Украины много претензий к "Минску", однако готова дать ему еще один шанс, потому что лучшей альтернативы нет.