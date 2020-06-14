Україна вшановує шосту річницю катастрофи українського військового літака Іл-76. Він перевозив українських десантників в Луганськ та був збитий бойовиками. Тоді загинули 49 людей. Володимир Зеленський зробив заяву до роковин, висловивши світлу пам'ять воїнам, які загинули.

Військовий літак Іл-76 Збройних сил України шість років тому під час посадки в аеропорту Луганська збили проросійські бойовики, пише 24 канал.

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Збиття Іл-76 над Луганськом: що відомо

Трагедія трапилася у ніч на 14 червня 2014 року.

Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.

25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України. В авіакатастрофі загинули 49 людей , зокрема 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

, зокрема 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади. Це стало найбільшою з початку АТО і одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності.

за період її незалежності. Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових . Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.

. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова. Згодом суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі.

в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі. СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.



Через збиття бойовиками українського літака загинули 49 людей / Фото People’s Project.com

Вшанування роковин трагедії Зеленським

Президент України зробив заяву щодо шостої річниці збиття літака над Луганськом.

Світла пам’ять воїнам, які загинули у збитому літаку Іл-76, і всім захисникам України, котрі цього дня віддали свої життя за нашу незалежність,

– написав Зеленський.

Та додав, що Україна не має права забути про це.