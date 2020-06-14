Шості роковини збиття Іл-76 над Луганськом: Зеленський зробив заяву
Україна вшановує шосту річницю катастрофи українського військового літака Іл-76. Він перевозив українських десантників в Луганськ та був збитий бойовиками. Тоді загинули 49 людей. Володимир Зеленський зробив заяву до роковин, висловивши світлу пам'ять воїнам, які загинули.
Військовий літак Іл-76 Збройних сил України шість років тому під час посадки в аеропорту Луганська збили проросійські бойовики, пише 24 канал.
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Збиття Іл-76 над Луганськом: що відомо
- Трагедія трапилася у ніч на 14 червня 2014 року.
- Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.
- В авіакатастрофі загинули 49 людей, зокрема 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.
- Це стало найбільшою з початку АТО і одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності.
- Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.
- Згодом суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі.
- СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.
Через збиття бойовиками українського літака загинули 49 людей / Фото People’s Project.com
Вшанування роковин трагедії Зеленським
Президент України зробив заяву щодо шостої річниці збиття літака над Луганськом.
Світла пам’ять воїнам, які загинули у збитому літаку Іл-76, і всім захисникам України, котрі цього дня віддали свої життя за нашу незалежність,
– написав Зеленський.
Та додав, що Україна не має права забути про це.