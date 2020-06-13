День звільнення Маріуполя відзначається щороку 13 червня. Саме цього дня у 2014 році українська армія очистила місто від проросійських бойовиків.

Шість років тому сталася одна з найбільш ключових перемог українських військових на першому етапі війни, повідомляє 24 канал.

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Бойовики у Маріуполі: як захоплювали місто

Почалося протистояння між українцями та проросійськими бойовиками в Маріуполі майже одразу після втечі експрезидента Віктора Януковича в РФ у лютому 2014 року.

Згодом бойовики активізувалися після того, як РФ анексувала Кримський півострів.

Усередині квітня проросійські терористи захопили міську раду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Місто перейшло під контроль бойовиків.

Спецоперація зі звільнення Маріуполя

13 червня 2014 року українські бійці провели успішну спецоперацію, звільнивши місто від окупанта.

Хто боровся за місто

150 бійців спецбатальйону "Азов";

2 роти спецбатальйону "Дніпро";

2 роти Національної гвардії;

спецвійська МВС;

допомагали місцеві активісти та члени "Правого сектора".

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Результати спецоперації

Спецоперація була дуже добре спланована.

Жоден військовий не загинув . Лише четверо (за іншою інформацією – п’ятеро) – отримали поранення.

. Лише четверо (за іншою інформацією – п’ятеро) – отримали поранення. Українські захисники знищили 6 терористів, два десятки взяли в полон, серед них і так званого міністра оборони псевдореспубліки Ігоря Хакімзянова.

Вшанування річниці визволення міста

Уперше урочисто відзначено на державному рівні у 2016 році (друга річниця).

у 2016 році (друга річниця). Цій події присвячені документальні фільми: "Рік визволення. Маріуполь після ДНР", "Маріуполь. Протистояння", "Маріуполь. Український форпост" та інші.

Звільнення Маріуполя у 2014: дивіться відео