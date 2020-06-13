Шоста річниця звільнення Маріуполя: як це було – відео
День звільнення Маріуполя відзначається щороку 13 червня. Саме цього дня у 2014 році українська армія очистила місто від проросійських бойовиків.
Шість років тому сталася одна з найбільш ключових перемог українських військових на першому етапі війни, повідомляє 24 канал.
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Бойовики у Маріуполі: як захоплювали місто
Почалося протистояння між українцями та проросійськими бойовиками в Маріуполі майже одразу після втечі експрезидента Віктора Януковича в РФ у лютому 2014 року.
Згодом бойовики активізувалися після того, як РФ анексувала Кримський півострів.
Усередині квітня проросійські терористи захопили міську раду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Місто перейшло під контроль бойовиків.
Спецоперація зі звільнення Маріуполя
13 червня 2014 року українські бійці провели успішну спецоперацію, звільнивши місто від окупанта.
Хто боровся за місто
- 150 бійців спецбатальйону "Азов";
- 2 роти спецбатальйону "Дніпро";
- 2 роти Національної гвардії;
- спецвійська МВС;
- допомагали місцеві активісти та члени "Правого сектора".
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Результати спецоперації
- Спецоперація була дуже добре спланована.
- Жоден військовий не загинув. Лише четверо (за іншою інформацією – п’ятеро) – отримали поранення.
- Українські захисники знищили 6 терористів, два десятки взяли в полон, серед них і так званого міністра оборони псевдореспубліки Ігоря Хакімзянова.
Вшанування річниці визволення міста
- Уперше урочисто відзначено на державному рівні у 2016 році (друга річниця).
- Цій події присвячені документальні фільми: "Рік визволення. Маріуполь після ДНР", "Маріуполь. Протистояння", "Маріуполь. Український форпост" та інші.
Звільнення Маріуполя у 2014: дивіться відео