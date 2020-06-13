День освобождения Мариуполя отмечается ежегодно 13 июня. Именно в этот день в 2014 году украинская армия очистила город от пророссийских боевиков.

Шесть лет назад произошла одна из самых ключевых побед украинских военных на первом этапе войны, сообщает 24 канал.

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Боевики в Мариуполе: как захватывали город

Началось противостояние между украинцами и пророссийскими боевиками в Мариуполе почти сразу после побега экс-президента Виктора Януковича в РФ в феврале 2014 года.

Позже боевики активизировались после того, как РФ аннексировала Крымский полуостров.

Всередине апреля пророссийские террористы захватили городской совет Мариуполя, а 9 мая – здание Управления внутренних дел. Город перешел под контроль боевиков.

Спецоперация по освобождению Мариуполя

13 июня 2014 года украинские бойцы провели успешную спецоперацию, освободив город от оккупантов.

Кто боролся за город

150 бойцов спецбатальона "Азов";

2 роты спецбатальона "Днепр";

2 роты Национальной гвардии;

спецвойска МВД;

помогали местные активисты и члены "Правого сектора".

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Результаты спецоперации

Спецоперация была очень хорошо спланирована.

Ни один военный не погиб . Лишь четверо (по другой информации – пятеро) – получили ранения.

. Лишь четверо (по другой информации – пятеро) – получили ранения. Украинские защитники уничтожили 6 террористов, два десятка взяли в плен, среди них и так называемого министра обороны псевдореспублики Игоря Хакимзянова.

Годовщина освобождения города

Впервые торжественно отмечено на государственном уровне в 2016 году (вторая годовщина).

в 2016 году (вторая годовщина). Этому событию посвящены документальные фильмы: "Год освобождения. Мариуполь после ДНР", "Мариуполь. Противостояние", "Мариуполь. Украинский форпост" и другие.

Освобождение Мариуполя в 2014: смотрите видео