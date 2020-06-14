Шестая годовщина сбития Ил-76 над Луганском: Зеленский сделал заявление
Украина празднует шестую годовщину катастрофы украинского военного самолета Ил-76. Он перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит боевиками. Тогда погибли 49 человек. Владимир Зеленский сделал заявление к годовщине, выразив светлую память воинам, которые погибли.
Военный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины шесть лет назад во время посадки в аэропорту Луганска сбили пророссийские боевики, пишет 24 канал.
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Сбития Ил-76 над Луганском: что известно
- Трагедия случилась в ночь на 14 июня 2014 года.
- Террористы подбили транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- В авиакатастрофе погибли 49 человек, в том числе 40 десантников с 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
- Это стало самой большой с начала АТО и одновременной наибольшей потерей ВСУ за период ее независимости.
- Через трагедию Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. Среди них – заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова.
- Впоследствии суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.
- СБУ установила причастность Кремля к сбития самолета.
Из-за сбития боевиками украинского самолета погибли 49 человек / Фото People's Project.com
Чествование годовщины трагедии Зеленским
Президент Украины сделал заявление о шестой годовщине сбивания самолета над Луганском.
Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость,
– написал Зеленский.
И добавил, что Украина не имеет права забыть об этом.