Російська сторона висловлює своє невдоволення, коли Україна заявляє про існуючі проблеми в мінських домовленостях. А речник Путіна Дмитро Пєсков навіть дозволяє собі заяви про те, що "ситуація потенційно небезпечна".

В Росії переконують, що Україна заявляє про неможливість виконання мінських домовленостей. І саме навколо цього висловлюють своє занепокоєння та вважають "потенційно небезпечною" ситуацію з урегулюванням конфлікту на Донбасі. Таку думку висловив Пєсков в одній з програм на російському телебаченні, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Не може не викликати стурбованості слова про необов'язковість або неможливості виконання мінських домовленостей, які звучать все частіше і частіше. Якщо це буде далі звучати частіше, і якщо це буде приймати форму абсолютно офіційних заяв, то, звичайно, це буде заводити ситуацію в глухий кут", – заявив Пєсков.

Він відзначив, що Росія навряд чи буде шукати інші канали зв'язку з Україною щодо ситуації на Донбасі. За його словами, "ніхто не може передбачити, наскільки може бути сформований альтернативний канал для роботи".

Що викликало обурення речника Путіна

Так в Росії відреагували на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков про необхідність модернізації мінських домовленостей.

"Сьогодні ми робимо все, щоби довести, що Україна робить максимальні кроки, щоб спробувати виконати Мінськ. Якщо Росія насправді готова це пробувати, а якщо ні – відповідно, прийдеться приймати інше рішення, у тому числі для цих мінських угод, які як мінімум підлягають модернізації", – заявив Резніков в межах онлайн-дискусії щодо мінських переговорів 12 червня.

За його словами, вони так і не були легітимізовані ні Верховною Радою, ні російською Держдумою. Відтак вони не є актом міжнародно-правового характеру. Окрім того, їхній термін сплив. Резніков нагадав, що останні дати, прописані у мінських угодах, спливають 2015 роком.

Водночас він додав, що Україна залишається прихильником використання мінського процесу як майданчику для переговорів. Резніков наголосив, що важливим аспектом роботи, яка ведеться саме в Мінську, є питання взаємного звільнення утримуваних осіб.

Також російська сторона приписує заступнику голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олександру Мережку слова про те, що "мінський договір для України не обов'язковий". При цьому таку заяву вони роблять на основі слів представника Росії на засіданні ТКГ Бориса Гризлова.