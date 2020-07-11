Украина заняла дельную позицию, что выборы в ОРДЛО осенью не состоятся, и в целом относительно выполнения Минских соглашений. Мы не вышли за так называемые красные линии, и это нервирует Россию, рассказывают аналитики.

Сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал 24 каналу, что Россия нервничает, потому что после каждой встречи Трехсторонней контактной группы в Кремле понимают – переговоры затягиваются и идут не по их сценарию.

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Украина не перешла красные линии

Как отмечает специалист, Россию не интересует вопрос внутренних переселенцев. Кремль активно занимается паспортизацией жителей ОРДЛО.

Украина заявила, что выборы в ОРДЛО осенью не состоятся. Это подтверждает, что вся зрада, которую разгоняли оппоненты Зеленского, не подтвердилась. Мы заняли четкую позицию и в отношении проведения выборов, и выполнения Минских соглашений. Поэтому Россия нервничает. Мы обыграли Кремль,

– считает Дмитрий Снегирев.

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Треть жителей ОРДЛО на момент возможных местных выборов будут владельцами российских паспортов. Соответственно, не имеют права голосовать и быть избранными.



Россия выдает паспорта на Донбассе и хочет как можно быстрее провести там выборы / Фото Getty

Поэтому вопрос об участии вынужденных переселенцев в местных выборах в ОРДЛО Россия не рассматривает. Москва дает понять, что рассматривает ОРДЛО как субъект РФ. При этом подчеркивая, что это неотъемлемая часть Украины. Россия, убежден Снегирев, никогда не пойдет на признание квазиобразований, поскольку хочет дистанцироваться от вооруженного конфликта и перевести его на уровень внутреннего.

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Что известно о выборах в ОРДЛО

Местные выборы на оккупированном Донбассе состоятся вне очереди и по специальному закону. Украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в конце октября состоялись на всей территории страны. Однако выборы в ОРДЛО состоятся только после того, как будут решены вопросы безопасности, о которых говорится в минских соглашениях:

вывод иностранных войск,

разоружение,

демобилизация всех незаконных военных и не военных вооруженных формирований,

установление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей,

возможность проведения мониторинговой миссии со стороны ОБСЕ.

Как рассказал участник украинской делегации в Минске Денис Казанский, на заседании Трехсторонней контактной группы во время обсуждения закона об особом статусе Донбасса не удалось достичь консенсуса даже по преамбуле. Потому что Россия требует убрать из преамбулы упоминание о реинтеграции переселенцев. А это полтора миллиона граждан Украины.

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Минские соглашения утратили силу

Снегирев подчеркивает: позиция России на переговорах в Минске остается неизменной: выполнение Украиной Минских соглашений – проведение выборов в ОРДЛО на условиях Кремля, предоставления особого статуса этим территориям. То есть федерализация нашего государства. Также выполнение обязательств, взятых во время нормандской встречи в 2019 году.

Пока Украина не заявит, что Минские соглашения утратили свою силу, это не межгосударственный договор, то вооруженный конфликт не завершить. Минские договоренности не обязательны к выполнению и не привязаны к экономическим санкциям против России. Это манипуляции,

– подчеркивает Снегирев.



Минские соглашения не обязательны к исполнению / Фото Wikipedia

Эксперт отмечает: Украина не сделала никаких уступок России. Более того, президент Зеленский заявил, что России не нужно ставить ультиматумы Украины относительно сроков выполнения обязательств, взятых на переговорах в нормандском формате. Порошенко на подобные заявления не решался.

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"Надо судить по шагам, которые делает Украина. Даже открытие КПВВ в пункте Счастье, несмотря на обещания с нашей стороны, до сих пор не произошло. То есть мы отстаиваем собственные интересы, несмотря на давление стран Запада и России. Кардинальных изменений во внешней политике Украины нет", – отметил Дмитрий Снегирев.