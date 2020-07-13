В Украине активно поднимают вопрос о пересмотре минских соглашений. Что делать с минскими договоренностями и как на это реагирует Россия, рассказывают эксперты.

Патовая ситуация

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников заявил, что минские соглашения нужно пересмотреть, поскольку они не отвечают нынешним реалиям. По мнению экспертов, минские соглашения мертвы, но спешить выходить из них не стоит. Как рассказал 24 каналу политолог Сергей Постоловский, договоренности будут иметь силу при условии, что Украина будет выполнять последовательность пунктов так, как настаивает Россия. Но Украина этого делать не будет.

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Украина не может выполнять минские соглашения так, как хочет Россия, – проведение местных выборов без возврата контроля над границей. Во-вторых, Украина не пойдет на прямые переговоры с оккупационными администрациями. Патовая ситуация,

– говорит Сергей Постоловский.



Минские соглашения за шесть лет не принесли результатов/ Фото Wikipedia

Представитель Kyivstratpro Тарас Семенюк говорит: заявление Резникова – попытка навязать свою динамику переговоров России. Все понимают, что соглашения не выполняются.

Украине нужен результат на переговорах по Донбассу. Президент Зеленский пообещал, что на Донбассе будет мир. Но сам президент не сможет этого достичь. Потому что Россия не готова к диалогу. Поэтому Резников предлагает пересмотреть минские соглашения, усилить их,

– отмечает Семенюк.

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Минские соглашения. Главное

Вторые минские соглашения согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документом среди прочего предусмотрено:

Немедленное прекращение огня в ОРДЛО.

Отвод тяжелого вооружения обеими сторонами.

Начало диалога о модальности проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО" и о режиме этих районов.

Обеспечение помилования и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в ОРДЛО.

Обеспечение освобождения и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".

Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы) до конца 2015 года при условии выполнения пункта о консультациях и согласования с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

Как известно, несмотря на постоянные договоренности о прекращении огня, пророссийские боевики постоянно нарушают режим тишины. Россия настаивает на проведении местных выборов в ОРДЛО без получения Украиной доступа к границе, а также на предоставлении Донбассу так называемого особого статуса. Украина требует прекращения огня, вывод всех иностранных войск, восстановления контроля над границей и только затем проведение амнистии и местных выборов.

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Как отреагировали в Кремле

Россия требует от Украины выразить свою позицию относительно слов Резникова. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Если официально Киев не опровергнет заявление, то Россия это расценит как отказ от всех договоренностей.

Пресс-секретарь Путина – Песков отметил, что Москва готова к выходу Украины из минских договоренностей. Однако, отметил Песков, новую базу для переговоров будет сложно создать.



Представитель Путина – Козак ставит Украине ультиматум относительно соглашений / Фото Getty

Минские соглашения надо обновить

По мнению международников, выход Украины из минских соглашений даст России зеленый свет по снятию экономических санкций. Хотя, как отмечает Тарас Семенюк, нет прямой привязки санкций к соглашениям, но Москва этим воспользуется. Продолжение санкций базируется на том, шо Россия должна выполнять свою часть Минска-2, чего Кремль не делает уже шестой год.

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По словам Постоловского, Украина своими заявлениями взбудоражила Россию. Нужно искать альтернативу Минску-2. Будапештский меморандум раздражает не только Россию, но и США, Францию ​​и Великобританию. По сути, в 2014 году после аннексии Россией Крыма ни один из подписантов не выполнил свои обязательства. И сейчас их не будут выполнять. Поэтому нужно искать другой формат. Ситуация сложная.

Минские соглашения полностью не выгодны Украине. Впрочем, надо не выходить из договоренностей, а настаивать на их обновлении. Ибо, если мы выйдем, это станет карт-бланшем для России – апеллировать к западным партнерам о снятии санкций. Потому что Украина будто бы не хочет мирного урегулирования вооруженного конфликта,

– считает Сергей Постоловский.



Украина категорична об условиях выборов в ОРДЛО / Фото Getty

Тарас Семенюк подчеркивает: России конфликт выгоден. И Кремль пытается свести все к тому, что Украина должна напрямую говорить с террористами. Власти Украины на это не пойдут, потому что это активизирует уличные протесты. У общества нет консенсуса, что делать с Донбассом, как его возвращать.

Из истории известно – Россия не возвращает оккупированные территории. Приднестровье, Грузия – яркий пример. Куда заходит российский солдат, там он остается надолго. Региональные конфликты – метод России держать бывшие республики СССР у себя, не давать им развиваться,

– отметил Тарас Семенюк.

По убеждению Постоловского, Украине нужно включать все политически дипломатические средства и объяснять западным партнерам несовершенство соглашений. Проблема в том, что для Запада – и для Европы, и США – сейчас Украина не является вопросом номер один в повестке дня.