Беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, которые скрыто въезжали на территорию Украины в неподконтрольному районе Луганской области вблизи границы с Российской Федерацией.

Про це йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ від 6 червня 2020 року. Повідомили в новому відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Переміщення вантажівок з РФ було досить деталізовано описане. Проте, бракувало візуальних деталей, які б могли засвідчити грубе порушення з боку Російської Федерації.

Волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вдалося отримати унікальні знімки з безпілотника та провести їх додаткову геолокацію. А також вказати точні координати як місця вторгнення російських колон, так і точку їх прибуття у Луганській області.

Спираючись на початкові дані, зазначені у звіті ОБСЄ, волонтерам InformNapalm вдалося визначити точні координати знімків на місцевості – зробити геолокаційну прив’язку.

Перший знімок фіксує колону вантажівок безпосередньо біля кордону з РФ.



Перший знімок / Скриншот з відео

Другий знімок фіксує прибуття вантажівок у точку з координатами у Луганську.



Другий знімок / Скриншот з відео

Волонтери InformNapalm за допомогою моніторингу відкритих джерел встановили, що ця територія давно використовується російськими окупаційними військами в якості бази для окремого батальйону матеріального забезпечення 2-го Армійського Корпусу. Про це свідчить відео, яке було викладене пропагандистами терористичної організації "ЛНР" ще у 2015 році.

Нагадаємо, що у березні 2020 року, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm продемонструвала унікальний аерофотознімок, який доповнив текстові дані звіту місії ОБСЄ від 12 березня 2020 року



Унікальний аерофотознімок / Скриншот з відео

У цьому звіті йшлося про викриття 3 сучасних російських комплексів радіоелектронної боротьби: Леєр-3, Синиця та Свєт-КУ. А після публікації та поширення цієї чутливої для агресора інформації у Twitter усі офіційні сторінки мовних версій сайту InformNapalm вперше за 6 років були заблоковані.



Заблоковані сторінки сайту InformNapalm / Скриншот з відео

Російська Федерація протягом 6 років продовжує публічно заперечувати свою безпосередню участь у війні на Донбасі.

Проте численні докази міжнародних спостерігачів та волонтерів вказують, що РФ протягом всього періоду військового конфлікту грубо порушує норми міжнародного права, продовжує перекидати зброю та техніку, використовувати своїх кадрових військових, а також найманців, які здебільшого мають громадянство Російської Федерації.

Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі неможливе без виведення російських гібридних збройних формувань та техніки з території України: окремих районів Луганської та Донецької областей.

Тому будь-які політичні спекуляції щодо "виборів на Донбасі" є окозамилюванням і не сприяють справжньому завершенню війни.

Враховуючи, що Кремль не відмовляється від своїх агресивних намірів протягом 6 років, то міжнародне співтовариство має продовжувати посилювати санкційний вплив проти країни-агресора та дипломатичний, економічний та інші варіанти тиску.

І питання повернення окупованого Росією українського Криму також невід’ємно пов’язане із війною та окупацією частини українського Донбасу, тож воно має вирішуватись комплексно.

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Ми закликаємо міжнародне співтовариство посилювати тиск на агресора, який розв’язав криваву війну у Європі, бо якщо ці дії не будуть покарані, тоді наступною жертвою російських окупантів можуть стати вже інші європейські держави.