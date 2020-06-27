У результаті розслідування волонтерів Informnapalm знайдено важливу інформацію і фотоматеріали, що підтверджують присутність в Україні ще одного російського підрозділу.

Йдеться про роту безпілотних літальних апаратів зі складу 19-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії. Основне місце дислокації – Владикавказ, Північна Осетія. Про це в новому відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Під час OSINT-розвідки на околицях хутора Вільний Куйбишевського району Ростовської області РФ, що безпосередньо межує з Україною, було виявлено російський підрозділ.

Ми ідентифікували цей підрозділ, як роту безпілотників 19-ї мотострілецької бригади, вивчивши профілі військовослужбовців-контрактників Алеса Джумагалієва та Руслана Галімова.

В альбомах військовослужбовців є фотографія з геопозначкою на території України – Амвросіївський район Донецької області. Факт, що підрозділ належить до роти безпілотних літальних апаратів із Владикавказу, підтверджують не лише персональні дані військовослужбовців, а й фотографії, вони вельми промовисті.

У кадрах бачимо автомобіль КамАЗ зі спецмодулем та кілька чорних пластикових коробок. І перше, й друге характерне для підрозділів безпілотної авіації ЗС РФ.



Докази перебування російських підрозділів / Фото InformNapalm

Це видно з відеоролика 2014 року, знятого владикавказькою телекомпанією "Світ". У ролику, до речі, показано навчання саме цього підрозділу безпілотників.



Кадри з навчання підрозділу безпілотників / Фото InformNapalm

Простудіювавши дружні контакти згаданих військовослужбовців, ми знайшли їхніх товаришів по службі. Найцікавішим і відкритим для публіки персонажем виявився такий собі Микола Дмитрович Білокобиленко, у нього аж 3 профілі в "ВКонтакті".

Досить вивчити один профіль Миколи Білокобиленка, щоб дізнатися про весь його послужний список: від строкової служби в 141 ОТБ до нинішньої служби за контрактом у 19-ій ОМСБ.



Профіль Миколи Білокобиленка / Фото InformNapalm

А те, що з 2009 року Білокобиленко служить саме в роті безпілотників, підтверджують фотографії з підмосковної Коломни, де він проходив навчання в Центрі підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів. До того ж, Микола Білокобиленко – герой вже згаданого відеосюжету телекомпанії "Світ" про "Російський розвідувальний безпілотник Орлан-10", він дає роз'яснення як старший оператор розрахунку.



Микола Білокобиленко дає коментар як старший оператор розрахунку / Фото InformNapalm

За останній рік Микола Білокобиленко не раз встиг побувати на Донбасі у службових відрядженнях, про що свідчать фотографії на фоні стадіону "Донбас-Арена" та біля "Цар-Гармати", ці пам'ятки знають всі жителі Донецька.

Микола Білокобиленко неодноразово їздив на Донбас у службових відрядженнях: фотодокази

Часто пілоти 19-ї ОМСБ на фотографіях "світяться" разом з артилеристами тої ж бригади, тому можна зробити висновок, що головним завданням є ведення розвідки українських позицій та об'єктів. Потім ці дані передаються артилерії.

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Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm сподіваються, що зібрані дані дозволять в майбутньому покарати усіх військових злочинців з Російської Федерації.