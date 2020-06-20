Владикавказький гарнізонний військовий суд оштрафував заступника командира 19-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ полковника Євгена Телешева на 350 тисяч рублів за те, що він побив своїх підлеглих. Волонтери спільноти InformNapalm зібрали матеріали з доказами участі військовослужбовців бригади, заступником командира якої і є Телешев, в окупації Криму і війні на Донбасі.

Що відомо про інцидент

Про побиття підлеглих 4 червня 2020 року повідомили російські ЗМІ з посиланням на судові рішення. Ймовірно, інцидент стався після обстрілу охорони президента Сирії Башара Асада на командному пункті Дейр-ез-Зор влітку 2019 року. Про російського полковника, який побив своїх підлеглих, але отримав пом'якшений вирок суду – читайте далі в програмі Informnapalm на 24 каналі.

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За даними суду, Євген Телешев, перебуваючи у відрядженні в Сирії, виконував обов'язки начальника оперативної групи на тактичному напрямі Еш-Шола. Він заявив в суді, що з травня по липень 2019 року на ввіреній йому ділянці була напружена обстановка. Стався напад на командний пункт і дорожньо-транспортна пригода з російськими військовослужбовцями, в результаті якої загинули громадяни Сирії.

Вранці 23 липня 2019 року в службовому кабінеті командного пункту Дейр-ез-Зор полковник Телешев побив двох військовослужбовців – стрілка і його безпосереднього начальника. У них діагностували струс головного мозку. Свої дії він пояснив тим, що не втримався, коли дізнався про те, що один з його підлеглих, перебуваючи на бойовому посту, вистрілив в автомобіль співробітників Служби безпеки Сирійської Арабської Республіки (САР) і куля пробила скло машини.

Рішення суду

Військовий суд вирішив застосувати до Телешева м'якше покарання, ніж передбачено відповідною статтею кримінального кодексу РФ за перевищення службових повноважень. Суд взяв до уваги заслуги полковника і бойові нагороди, а також добровільне відшкодування потерпілим моральної шкоди по 70 тисяч рублів кожному. У вироку вказано, що підсудний скоїв злочин, нібито побоюючись виникнення конфлікту з місцевим населенням і охороною САР, а також повторення інциденту.

Полковнику присудили штраф. Це рішення було оскаржене потерпілими, які вимагали, щоб Телешева позбавили волі, зняли з посади і він відшкодував приблизно мільйон рублів. Але Південний окружний військовий суд залишив їх оскарження без задоволення.

Як Телешев пов'язаний з війною на Донбасі та окупацією Криму

Волонтери міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm уважно перевірили базу даних своїх OSINT-досліджень, але інформації про полковника Євгена Телешева не виявили. Проте наша база містить 14 досліджень, в яких зібрані численні матеріали з доказами участі військовослужбовців 19-ї окремої мотострілецької бригади, заступником командира якої і є Телешев, в операціях з захоплення Криму та війні на Донбасі.

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Тому не виключено, що деякі з бойових нагород полковника Телешева, які російський військовий суд врахував для пом'якшення вироку, були отримані ним саме за участь в агресії проти України. А російські офіцери готові виконувати будь-які злочинні накази Кремля після потрапляння на гачок пом'якшення їх вироків у російських судах.