Російський ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" зафіксували в Лівії і на Донбасі: фото

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm показала фото та відеодокази, які свідчать, що російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" виявився одним з трофеїв при захопленні авіаційної бази Аль-Ватія на північному заході Лівії. Водночас ЗРГК "Панцир-С1" раніше також був зафіксований на озброєнні російських окупаційних сил на Донбасі.

Захоплений російський "Панцир-С1" у Лівії

Війська уряду національної згоди Лівії за підтримки турецької армії захопили велику військову авіаційну базу Аль-Ватія на північному заході Лівії. Одним з цінних захоплених трофеїв виявився російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який, поспішаючи при відступі, кинула Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфа Хафтара, якого підтримує Москва. Детальніше – читайте далі у відеоблозі Informnapalm на 24 каналі.

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Судячи з відеокадрів, російський "Панцир-С1" не має особливих зовнішніх пошкоджень. Такі системи використовували для знищення турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Лівії.

Відеокадри та фото із захопленим російським "Панцир-С1" / Скриншоти з Informnapalm

Є припущення, що захоплений російський "Панцир-С1" можна піддати зворотному інжинірингу для створення технічної документації та успішної протидії цим системам. Спікер операції "Гнів вулкана" Мухаммед Кануну також опублікував фото знайденої інструкції застосування "Панцир-С1", перекладеної арабською мовою.



Інструкція до "Панцир-С1" / Скриншот з Informnapalm

Захоплення авіабази Аль-Ватія оцінили як однозначний перелом у війні в Лівії, де війська бунтівного фельдмаршала Хафтара, на стороні якого також воюють найманці російської ПВК "Вагнера", раніше зайняли значну частину території країни. Завдяки тому, що Туреччина в 2020 році вступила у війну на боці уряду національної згоди Лівії, її ударні дрони змогли переломити хід протистояння, і підтримувані Росією війська Хафтара почали зазнавати великих втрат.

"Панцир С-1" на Донбасі

Нагадаємо, що російський комплекс "Панцир С-1" раніше також був зафіксований на озброєнні російських окупаційних сил на Донбасі. Ми провели дорозвідку контактів "бойовиків"-контрактників 8-ї ОМСБр і знайшли їхніх друзів – місцевих бойовиків-сепаратистів. Один з них – Артем Маслов, у його фотоальбомі виявили цікаві фотографії.

Зимова фотографія Маслова на фоні новітнього російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир С-1" завантажена 26 липня 2015. Судячи з пейзажу – це не виставка Russia Arms Expo, і тим більше не показ на Ближньому Сході. Очевидно, бандит Маслов не оминув нагоди увічнити себе на фото з "диво-технікою".



"Панцир С-1" ​на Донбасі / Скриншот з Informnapalm

Не менш цікава інша, весняна фотографія з альбому Маслова. На ній зафіксовано двовісний російський воєнний автомобіль останнього покоління "Урал" з колісними формулами 4х4. Вони не так давно з’явилися на озброєнні у збройниих силах Росії.



Російський "Урал" на Донбасі / Скриншот з Informnapalm

Фотографії з альбому Маслова свідчать про те, що він не є військовослужбовцем російської армії. Це місцевий донбаський сепаратист (ймовірно, з Рубіжного) і входить до складу НЗФ "Новоросії". Шанс сфотографуватися на фоні російського "Панциря" і нового "Уралу" у Маслова був тільки на Донбасі.

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У спеціальному звіті InformNapalm, який був представлений на Парламентській Асамблеї НАТО в 2018 році, вказані дані 20 артилеристів і 25 танкістів з угруповання ПВК "Вагнера". А також інші свідчення, які розкривають гібридне використання таких "приватних найманців" з гарматами і на танках для досягнення політичних цілей Москви в різних точках світу.

У висновках до звіту підкреслювалося, що вільний світ повинен посилити економічний тиск на Росію, Іран та інші країни, які ведуть гібридні війни з використанням ПВК і інших воєнізованих організацій.