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      Падіння безпілотника РФ на Донбасі: докази з комп'ютера "начальника розвідки" Росії

      Informnapalm - Читать новость на русском

      Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжують оприлюднювати дані, отримані з робочого комп'ютера "начальника розвідки" так званого окупаційного корпусу збройних сил РФ на території Луганської області. На основі одного з рапортів буде розкрито місце падіння безпілотника "Тахіон" із бортовим номером 14-11-69.

      Падіння безпілотника РФ на Добнасі

      Нагадуємо, що ці дані ми отримали в результаті успішної операції вкорінення активістами Українського Кіберальянсу специфічного програмного забезпечення на робочий комп'ютер "начальника розвідки" збройних сил РФ. 

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      Документ, який нас цікавить, склав гібридний російський офіцер під псевдонімом В. Руссу. Документ адресований "начальнику розвідки" 12-го командування резерву ЗС РФ (Новочеркаськ, Ростовська область). Документ називається: "Рапорт про стан і сил і засобів розвідки 2 корпусу народної міліції". У ньому розкрито подробиці втрати безпілотника "Тахіон".


      Документ, адресований "начальнику розвідки" 12-го командування резерву ЗС РФ / Фото Informnapalm

      Отже, безпілотник проводив повітряну розвідку в районі населеного пункту Новоіванівка. Дата і час втрати: 14 грудня 2014 року об 11:20. У звіті є точні координати падіння безпілотника. На мапі точка падіння "Тахіону" – це південний захід від населеного пункту Муратове Луганської області.


      Місце падіння безпілотника / Фото Informnapalm

      До речі, серед документів є інформація про належність борта конкретному підрозділу ЗС Російської Федерації — це 136-а окрема мотострілецька бригада Південного військового округу.


      Належність борта конкретному підрозділу ЗС Російської Федерації / Фото Informnapalm

      Також нагадуємо, що російські окупанти втратили на Донбасі ще два "Тахіони". Один – влітку 2014 року, а другий – у період з осені 2014 до весни 2015 року.


      Падіння безпілотника у 2014 – 2015 роках / Скріншот

      Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm переконані, що зібрані докази обов'язково буде використано на майбутніх військових трибуналах.

      Ідентифікація бронеавтомобіля "Тигр-М" на Донбасі

      Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm продовжує ідентифікацію унікальних зразків зафіксованої на Донбасі зброї та техніки, яка входить в арсенал російсько-терористичних сил. Ця робота є важливим аспектом у процесі збору доказової бази російської гібридної агресії проти України.

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      В рамках чергового розслідування, буде проведено ідентифікацію бронеавтомобіля "Тигр-М" розвідроти 136-ї мотострілецької бригади ЗС РФ із Дагестану. Цей бронеавтомобіль також помічений на озброєнні російсько-терористичних сил на окупованій території Донбасу. 

      Нові докази знайшли у фотоальбомі 43-річного російського найманця Олега Рахімова, що прибув встановлювати "рускій мір" на Донбасі з Алтайського краю РФ. Він розмістив у своєму профілі масу цікавих фотографій із сучасними зразками російського озброєння та техніки, перекинутих на Донбас.


      Сторінка Олега Рахімова в "Однокласниках" / Скріншот


      Фото Олега Рахімова в "Однокласниках" / Скріншот

      Серед них є й фото з броньованим автомобілем "Тигр-М", завантажене 16 березня 2016 року. Цікаво, що на дверцятах "Тигра" тактичний знак, знайомий OSINT-розвідникам ще з 2014 року – це емблема 136-ї окремої мотострілецької бригади (Дагестан) 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.


      Фото з броньованим автомобілем "Тигр-М" (стріклою вказана емблема) / Фото із соцмереж

      Нагадуємо, що бронеавтомобілі "Тигр" активно використовували російські інтервенти й під час окупації Криму для блокування й штурмів українських військових об’єктів.


      Бронеавтомобілі "Тигр" активно використовували під час окупації Криму / Фото Informnapalm

      Крім "Тигра", в альбомі Рахімова є фотографії з новітнім "БТР-82", який стоїть на озброєнні виключно Збройних сил Російської Федерації. Нові бронетранспортери 82-ї модифікації часто спливали на Донбасі, у тому числі в публікаціях російських блогерів. Вони не тільки потрапляли на фото, але й добре горіли під ударами українських воїнів.

      "БТР-82" в публікаціях російськиї блогерів, "БТР-82" горіли під ударами українських воїнів / фото Informnapalm

      Тільки за нашими розслідуваннями відомо, що 136-а ОМСБр ЗС РФ фігурувала більш ніж у 5 епізодах "українського відрядження". А це означає, що командування і військовослужбовці бригади, щонайменше, повинні постати перед військовим трибуналом як звинувачені або свідки по факту вчинення військових злочинів на території суверенної суміжної держави.

      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Україна – Росія Новини Росії Відеоблоги Informnapalm
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