Понти взяли гору: військові РФ видали свою участь в агресії проти України, хизуючись медалями
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вичислили російських військових, які отримали бойові нагороди за участь у війні проти України та вирішили похизуватися ними у соцмережах.
База даних "Нагородне тавро воєнних злочинців ЗС РФ"
Важливим джерелом інформації під час проведення розвідки відкритих джерел (OSINT) є сторінки в соцмережах російських військовослужбовців. За роки діяльності міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm на практиці розроблена методика, що дає змогу чітко й оперативно виявляти та ідентифікувати російських воєнних злочинців. Детальніше – читайте у відеоблозі "InformNapalm" на 24 каналі.
До теми Скандал з полковником РФ, який побив підлеглих: військовий міг брати участь у війні на Донбасі
Ідентифікація "ветеранів" Донбасу і Сирії проводиться за характерними ознаками. Навіть коли інформації у профілях мало і використовують псевдонім, у більшості випадків нам вдається точно встановити особи окупантів.
Індикатором участі російських військових у війнах, розв'язаних Кремлем проти України та сирійського народу, стали бойові нагороди. Це державні та відомчі ордени і медалі РФ, а також нагородні реєстрові посвідчення до них, фото яких самі "кавалери" чи члени їхніх родин з гордістю викладають на своїх сторінках.
До початку гібридної війни РФ проти України дані про нагородження військовослужбовців російської армії і матеріали реєстрів були у відкритому доступі. Але з 2014 року воєнно-політичне керівництво РФ засекретило цю інформацію. Тому збір даних про нагороджених за воєнні злочини є одним із важливих напрямків розвідки відкритих джерел.
У жовтні 2016 року InformNapalm презентував базу даних "Нагородне тавро воєнних злочинців ЗС РФ". У базу потрапили 79 "кавалерів", нагороджених десятьма різновидами орденів та медалей. Робота в цьому напрямку триває, і скоро ми представимо оновлену базу, доповнену понад 60 нагородами.
Читайте також Російський ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" зафіксували в Лівії і на Донбасі: фото
Воювали проти України і "спалилися" медалями
У новому OSINT-розслідуванні представлено військовослужбовців 19-ї окремої мотострілецької бригади – Владикавказ, Північна Осетія – які отримали бойові нагороди за участь у війні проти України. Розповімо детальніше про кількох з них.
► В'ячеслав Стрельніков
В'ячеслав Олександрович Стрельніков, родом із села Донаурово Уржумського району Кіровської області. Судячи зі сторінки Стрельнікова, строкову військову службу він проходив у 2013 – 2014 роках – ймовірно, у реактивному дивізіоні 19-ї мотострілецької бригади. Після строкової служби підписав контракт в цьому ж з'єднанні, але вже у складі розвідувального батальйону.
Стрельніков обережний у соціальних мережах, веде профілі під вигаданими іменами, наприклад В'ячеслав Толмочов чи Артур Самохін. Має сторінку і на своє власне ім'я, але вона неактивна з 2010 року.
Сторінки Стрельнікова під іншими іменами / Скриншоти
Все ж російські понти взяли гору: Стрельніков просто не зміг не похвалитися високою бойовою нагородою – орденом Мужності, з яким він вперше позував на фото в липні 2015 року в профілі на ім'я Артура Самохіна. Вдруге у жовтні 2016 року він виставив знімок ордена і нагородного посвідчення в профілі на ім'я В'ячеслава Толмочова.
Стрельніков в нагородах / Скриншот
Посвідчення до нагороди Стрельнікова / Скриншот
► Євгеній Петухов
А його дружні контакти ведуть до розвідки 19-ї ОМСБр, і серед них є низка військовослужбовців, які воювали на Донбасі і теж мають нагороди. Це, зокрема, Євгеній Юрійович Петухов. Судячи з його сторінки, строкову військову службу він проходив у 12-му – 13-му роках на посаді водія комендантської роти 19-ї мотострілецької бригади.
Сторінка Петухова / Скриншот
Характеристика Петухова / Скриншот
Петухов опублікував нагороди / Скриншот
Фото Петухова з 2014 року / Скриншот