Украинский глава государства Зеленский и президент Швейцарии Соммаруга посетили Донбасс 23 июля. Соммаруга была поражена скоростью строительства дорог в Украине и самой вкусной в ее жизни ежевикой. А Зеленский отметил, что лидеры других государств, посещающих Украину, всегда должны чувствовать "украинскую неповторимость и искренность людей".

Итоги совместной с Соммаругой поездки в Донецкую и Луганскую области Зеленский подвел в своем фейсбуке .

Напомним Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга 20 июля прибыла в Киев

О фермерстве и дорогах

Глава Украины отметил, что президент Швейцарии призналась ему: " Лучшую ежевику я пробовала здесь" . Да и сам Зеленский подтвердил, что ежевика на Луганщине – крупнейшая в жизни из тех, которые он ел.

Местные фермеры угощали президентов, кроме ежевики, также клубникой, малиной и помидорами, выращенными на украинских черноземах.

Привезли ее к нам новой дорогой. Представьте, в 2014 – 2016 годах на Луганщине построили ноль километров дорог, в 2017 – 2019 – несколько десятков. А только за полгода в этом году – более 130 километров современного дорожного покрытия,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом политик отметил, что Соммаруга была поражена скоростью построения дорог в Украине – мол, даже быстрее, чем в Швейцарии.

"А я знал, что мы умеем! Просто делать все надо честно и вовремя", – прокомментировал это Зеленский.

О визите на линию разграничения

Как сообщил Зеленский, президент Швейцарии " мужественно, без дополнительной охраны, пошла со мной к восстановленному в прошлом году мосту в Станице Луганской ".

Этот мост раньше был символом человеческих страданий, сейчас же он выполняет гуманитарную функцию.

Мы показываем людям на той стороне: пожалуйста, мы на своей земле, в своей стране, смотрите, как можно жить в своей стране, какую инфраструктуру мы строим – мосты, дороги, реальные и нормальные КПВВ,

– заявил президент Украины.



Зеленский и Соммаруга у моста в Станице Луганской / Фото ОП

Уверен, что лидеры других государств должны посещать не только Киев, а видеть разные регионы нашей Украины: оценивать проблемы собственными глазами, чувствовать украинскую неповторимость и искренность людей,

– подытожил Владимир Зеленский.

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