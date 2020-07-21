Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга 20 июля прибыла в Киев. Она пробудет в Украине с государственным визитом до 23 июля. На этот период запланированы переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и совместная поездка на Донбасс.

Для обоих политиков – и Зеленского, и Соммаруги – это первая международная встреча на таком уровне за период коронавирусного кризиса и карантина , пишет в фейсбуке посольство Украины в Швейцарии.

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Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и Президент Украины Владимир Зеленский будут общаться о развитии контактов между странами и углублении диалога на всех уровнях. Переговоры состоятся сначала наедине, а затем – делегациями.

После этого президенты поедут на Донбасс . Соммаруга ознакомится с ситуацией на фронте, безопасностью региона, состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Напомним, в марте спикер ВРУ Дмитрий Разумков посещал Швейцарию. Он тогда рассказывал, что Украина может рассчитывать на финансовую помощь для реализации реформы децентрализации и очистки воды на востоке Украины.

К слову В ОП ранее заявляли, что настоящая международная активность Зеленского начнется осенью 2020