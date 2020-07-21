Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга 20 липня прибула до Києва і перебуватиме в Україні з державним візитом до 23 липня. На цей період заплановані перемовини з Президентом України Володимиром Зеленським та спільна поїздка на Донбас.

Для обох політиків – і Зеленського, і Соммаруги – це перша міжнародна зустріч на такому рівні за період коронавірусної кризи та карантину, пише у фейсбуці посольство України у Швейцарії.

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Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга та Президент України Володимир Зеленський спілкуватимуться про розвиток контактів між країнами й поглибленню діалогу на всіх рівнях. Перемовини відбудуться спершу віч-на-віч, а потім – делегаціями.

Після цього президенти поїдуть на Донбас. Соммаруга ознайомиться із ситуацією на фронті, безпекою регіону, станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, у березні спікер ВРУ Дмитро Разумков відвідував Швейцарію. Він тоді розповідав, що Україна може розраховувати на фінансову допомогу для реалізації реформи децентралізації та очищення води на сході України.

До слова В ОП раніше заявляли, що справжня міжнародна активність Зеленського почнеться восени 2020

Президент Швейцарії здебільшого виконує саме представницькі функції, але також має вирішальний голос у Федеральних зборах, якщо з якогось питання під час голосування не виявлено більшості.



Обирають президента саме у Федеральних зборах строком на один рік. Симонетта Соммаруга була президенткою у 2015, зараз її обрали вдруге на 2020 рік.