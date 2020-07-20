Президент Володимир Зеленський призначив на посаду посла України у Великобританії колишнього главу МЗС Вадима Пристайка. Чутки про те, що Пристайко стане українським послом у Лондоні ширилися давно: з того часу, коли він покинув пост віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Указ про звільнення попередниці Пристайка – пані посла Наталі Галібаренко, так само як і указ про його призначення оприлюднений на сайті глави держави.

Не несподіванка Пристайко може стати послом України у Великій Британії

Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії,

– мовиться у документі за підписом Зеленського.

Чутки про призначення Пристайка послом

Перед тим, як Рада проголосувала за звільнення Пристайка з посади віцепрем’єра, у "Слузі народу" заявляли: він іде з Кабміну добровільно.

Так, Давил Арахамія на початку червня наголошував, що дипломат виявив бажання бути послом у Великобританії.

Пристайко – колишній глава МЗС і віцепрем’єр