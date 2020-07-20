Зеленський призначив Пристайка послом України у Великобританії
Президент Володимир Зеленський призначив на посаду посла України у Великобританії колишнього главу МЗС Вадима Пристайка. Чутки про те, що Пристайко стане українським послом у Лондоні ширилися давно: з того часу, коли він покинув пост віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Указ про звільнення попередниці Пристайка – пані посла Наталі Галібаренко, так само як і указ про його призначення оприлюднений на сайті глави держави.
Не несподіванка Пристайко може стати послом України у Великій Британії
Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії,
– мовиться у документі за підписом Зеленського.
Чутки про призначення Пристайка послом
- Перед тим, як Рада проголосувала за звільнення Пристайка з посади віцепрем’єра, у "Слузі народу" заявляли: він іде з Кабміну добровільно.
- Так, Давил Арахамія на початку червня наголошував, що дипломат виявив бажання бути послом у Великобританії.
Пристайко – колишній глава МЗС і віцепрем’єр
- В уряді Олексія Гончарука Пристайко був міністром закордонних справ. Саме за час його перебування на посаді відбулася довгоочікувана зустріч "нормандської четвірки". Він також вів важливі перемовини з іранською стороною після збиття українського МАУ в небі над Тегераном.
- Коли майже весь Кабмін Гончарука, включно із самим прем’єром пішов у відставку, Вадим Пристайко залишився. Втім, своє місце він віддав Дмитру Кулебі, а сам став віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
- Під час перебування на цій посаді він займався питаннями виїзду українських заробітчан за кордон в умовах пандемії. На початку червня він покинув Кабмін, його місце зайняла Ольга Стефанішина.