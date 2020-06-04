Верховна Рада звільнила Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції. Однак у "Слузі народу" вже обговорюють нове призначення дипломата.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу сказала, що ймовірно Пристайка призначать на посаду посла України у Великій Британії.

На часі Ольга Стефанішина стала новим віцепрем’єром з євроінтеграції

"Ми на фракції обговорювали, яка може бути наступна посада Пристайка, бо ми його цінуємо, як фахового дипломата. Є ідея, щоб він очолив дипломатичне представництво у Великій Британії. Велика Британія вже не є країною Євросоюзом, але є нашим дуже важливим партнером. Я думаю, що Вадим Пристайко посилить співпрацю між нашими країнами", – пояснила Кравчук.

Вона також розповіла про нову віцепрем'єр-міністерку Ольгу Стефанішину. За її словами, вона є безумовно професіоналкою і фаховою юристкою, яка зможе допомогти бізнесу, зокрема переглянути певні пункти асоціації з Євросоюзом у бік зміцнення українських інтересів.

Раніше глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Вадим Пристайко сам озвучив бажання стати послом України у Великій Британії. Саме це стало однією з причин звільнення його з посади віцепрем'єр-міністра.

Що відомо про Ольгу Стефанішину: