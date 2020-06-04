Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем’єрки з питань європейської інтеграції. Натомість її попередника Вадима Пристайка звільнили.

Призначення Стефанішиної

Рішення призначити Стефанішину віцепрем’єркою з питань європейської інтеграції на засіданні парламенту підтримали 255 народних депутатів.

Читайте також Пленарне засідання Ради: онлайн-трансляція

В умовах кризи питання європейської інтеграції стають не політичним процесом, а умовою виживання України,

– заявила у доповіді Стефанішина.

Віцепрем’єрка назвала пріоритети у своїй роботі

захист національного товаровиробника. Це можна зробити у межах перегляду Угоди про асоціацію вже на початку 2021 року;

наполягання на збільшенні фінансування (не кредитного) для України, доступу до програм транскордонної співпраці, розширенні двосторонньої співпраці з країнами щодо розвитку інфраструктурних проєктів;

впровадження змін до законодавства, які ухвалила Рада, щодо митної лібералізації.

Стефанішина також додала, що робота у напрямку ЄС та НАТО повинна проходити у тісній співпраці з Верховною Радою та Президентом України.

Кандидатуру Стефанішиної на посаду віцепрем’єрки з питань європейської інтеграції запропонував прем’єр Денис Шмигаль. Раніше її також погодила фракція "Слуга народу" на засіданні 1 червня.

Звільнення Пристайка

Вадима Пристайка, який обіймав цю посаду з 4 березня 2020 року, нардепи звільнили. За це свої голосили віддали 296 парламентарів.

Водночас депутати виступили проти заочного звільнення вже експрем’єра. Вони розкритикували той факт, що Пристайко не прозвітував про виконану роботу в залі Верховної Ради.

Зверніть увагу! У сесійній залі пролунало застереження, адже це вже третя зміна віцепрем’єра за 9 місяці.

Що відомо про Ольгу Стефанішину