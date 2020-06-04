Ольга Стефанишина стала новым вице-премьером по евроинтеграции
Верховная Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции. В то же время ее предшественника Вадима Пристайко уволили.
Назначение Стефанишиной
Решение назначить Стефанишину вице-премьером по вопросам европейской интеграции на заседании парламента поддержали 255 народных депутатов.
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В условиях кризиса вопросы европейской интеграции становятся не политическим процессом, а условием выживания Украины,
– заявила в докладе Стефанишина.
Вице-премьер назвала приоритеты в своей работе
- защита национального товаропроизводителя. Это можно сделать в рамках пересмотра Соглашения об ассоциации уже в начале 2021 года;
- настаивание на увеличении финансирования (не кредитного) для Украины, доступа к программам трансграничного сотрудничества, расширении двустороннего сотрудничества со странами по развитию инфраструктурных проектов;
- внесение изменений в законодательство, которые приняла Рада, относительно таможенной либерализации.
Стефанишина также добавила, что работа в направлении ЕС и НАТО должна проходить в тесном сотрудничестве с Верховной Радой и Президентом Украины.
Кандидатуру Стефанишиной на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции предложил премьер Денис Шмыгаль. Ранее ее также согласовала фракция "Слуга народа" на заседании 1 июня.
Увольнение Пристайко
Вадима Пристайко, который занимал эту должность с 4 марта 2020 года, нардепы уволили. За это свои голоса отдали 296 парламентариев.
В то же время депутаты выступили против заочного увольнения уже экс-премьера. Они раскритиковали тот факт, что Пристайко не отчитался о проделанной работе в зале Верховной Рады.
Обратите внимание! В сессионном зале прозвучало предостережение, ведь это уже третья смена вице-премьера за 9 месяцев.
Что известно об Ольге Стефанишиной
- Родилась в 1985 году. Образование получила в Киевском национальном университете имени Шевченко. Является юристом-международником, специалистом по европейскому праву, а также переводчиком с английского языка.
- Кроме того, училась в Одесском национальном экономическом университете (специалист по финансам и кредиту).
- С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.
- После руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции.
- Имеет 5-й ранг государственного служащего. Награждена почетной грамотой правительства.