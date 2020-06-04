Верховная Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции. В то же время ее предшественника Вадима Пристайко уволили.

Назначение Стефанишиной

Решение назначить Стефанишину вице-премьером по вопросам европейской интеграции на заседании парламента поддержали 255 народных депутатов.

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В условиях кризиса вопросы европейской интеграции становятся не политическим процессом, а условием выживания Украины,

– заявила в докладе Стефанишина.

Вице-премьер назвала приоритеты в своей работе

защита национального товаропроизводителя. Это можно сделать в рамках пересмотра Соглашения об ассоциации уже в начале 2021 года;

настаивание на увеличении финансирования (не кредитного) для Украины, доступа к программам трансграничного сотрудничества, расширении двустороннего сотрудничества со странами по развитию инфраструктурных проектов;

внесение изменений в законодательство, которые приняла Рада, относительно таможенной либерализации.

Стефанишина также добавила, что работа в направлении ЕС и НАТО должна проходить в тесном сотрудничестве с Верховной Радой и Президентом Украины.

Кандидатуру Стефанишиной на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции предложил премьер Денис Шмыгаль. Ранее ее также согласовала фракция "Слуга народа" на заседании 1 июня.

Увольнение Пристайко

Вадима Пристайко, который занимал эту должность с 4 марта 2020 года, нардепы уволили. За это свои голоса отдали 296 парламентариев.

В то же время депутаты выступили против заочного увольнения уже экс-премьера. Они раскритиковали тот факт, что Пристайко не отчитался о проделанной работе в зале Верховной Рады.

Обратите внимание! В сессионном зале прозвучало предостережение, ведь это уже третья смена вице-премьера за 9 месяцев.

Что известно об Ольге Стефанишиной