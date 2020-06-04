Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по евроинтеграции. Однако в "Слуге народа" уже обсуждают новое назначение дипломата.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала сказала, что, вероятно, Пристайко назначат на должность посла Украины в Великобритании.

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"Мы на фракции обсуждали, какая может быть следующая должность Пристайко, потому что мы его ценим как профессионального дипломата. Есть идея, чтобы он возглавил дипломатическое представительство в Великобритании. Великобритания уже не является страной Евросоюза, но является нашим очень важным партнером. Я думаю, что Вадим Пристайко усилит сотрудничество между нашими странами", – пояснила Кравчук.

Она также рассказала о новом вице-премьер-министре Ольге Стефанишиной. По ее словам, она является безусловно профессионалом и профессиональным юристом, которая сможет помочь бизнесу, в частности пересмотреть определенные пункты ассоциации с Евросоюзом в сторону укрепления украинских интересов.

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Вадим Пристайко сам озвучил желание стать послом Украины в Великобритании. Именно это стало одной из причин увольнения его с должности вице-премьер-министра.

Что известно об Ольге Стефанишиной: