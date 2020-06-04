Уже 4 июня Рада может проголосовать за очередные ротации в украинском правительстве. Среди прочего – рассмотрение вопроса о назначении новым вице-премьер-министром по евроинтеграции Ольги Стефанишиной. Она должна заменить на этом посту Вадима Пристайко. Дипломат добровольно захотел покинуть Кабмин.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Раніше Ольга Стефанішина може стати новим віцепрем’єром з євроінтеграції

За його словами, заміна віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Вадима Пристайка Ольгою Стефанішиною сталася за обопільною згодою. Мовляв, Пристайко заявив, що хоче відправитися послом у Великобританію.

Вадим виявив бажання бути послом у Великій Британії, він з дуже великим професійним досвідом та відмінним знанням зовнішньополітичної ситуації. Дослухалися до його аргументів і почали шукати нову людину, а Ольга Стефанішина багато років займається питаннями євроінтеграції,

– пояснив нардеп.

Арахамія також розповів про нову ймовірну віцепрем’єрку. За його словами, вона має високі професійні якості та компетентність у питаннях євроатлантичної інтеграції України, економічних і енергетичних галузях.

Стефанішина вразила "слуг народу", коли прийшла на вечірнє зібрання "слуг народу" 1 червня. Арахамія розповів: вона знала напам’ять всі номери директив тощо.

"Коли вона прийшла на нашу фракцію, мені було дуже цікаво спостерігати. Питали її про вступ нас до НАТО – вона на пам'ять знає всі номери директив. Економічний комітет запитує, яким чином ввести здоровий економічний протекціонізм – вона одразу по пам'яті говорить, які потрібно ухвалити директиви, а які поміняти. Енергетичні питання точно так само", – зауважив політик.

Він додав, що з точки зору професіоналізму Стефанішина не викликає жодних питань.

Що відомо про Ольгу Стефанішину: