Почему "слуги народа" хотят заменить Пристайко Стефанишиной: объяснение Арахамии
Уже 4 июня Рада может проголосовать за очередные ротации в украинском правительстве. Среди прочего – рассмотрение вопроса о назначении новым вице-премьер-министром по евроинтеграции Ольги Стефанишиной. Она должна заменить на этом посту Вадима Пристайко. Дипломат добровольно захотел покинуть Кабмин.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Раніше Ольга Стефанішина може стати новим віцепрем’єром з євроінтеграції
За його словами, заміна віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Вадима Пристайка Ольгою Стефанішиною сталася за обопільною згодою. Мовляв, Пристайко заявив, що хоче відправитися послом у Великобританію.
Вадим виявив бажання бути послом у Великій Британії, він з дуже великим професійним досвідом та відмінним знанням зовнішньополітичної ситуації. Дослухалися до його аргументів і почали шукати нову людину, а Ольга Стефанішина багато років займається питаннями євроінтеграції,
– пояснив нардеп.
Арахамія також розповів про нову ймовірну віцепрем’єрку. За його словами, вона має високі професійні якості та компетентність у питаннях євроатлантичної інтеграції України, економічних і енергетичних галузях.
Стефанішина вразила "слуг народу", коли прийшла на вечірнє зібрання "слуг народу" 1 червня. Арахамія розповів: вона знала напам’ять всі номери директив тощо.
"Коли вона прийшла на нашу фракцію, мені було дуже цікаво спостерігати. Питали її про вступ нас до НАТО – вона на пам'ять знає всі номери директив. Економічний комітет запитує, яким чином ввести здоровий економічний протекціонізм – вона одразу по пам'яті говорить, які потрібно ухвалити директиви, а які поміняти. Енергетичні питання точно так само", – зауважив політик.
Він додав, що з точки зору професіоналізму Стефанішина не викликає жодних питань.
Що відомо про Ольгу Стефанішину:
- Наразі вона обіймає посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції (з 2017 року).
- Народилася у 1985 році. Отримала освіту у КНУ імені Шевченка – кваліфікація юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови. Ще одну освіту здобула в Одеському національному економічному університеті (спеціаліст з фінансів і кредиту).
- З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.
- В 2019 році Стефанішина балотувалася у Верховну Раду за списками партії "Українська стратегія Гройсмана" під номером 25.
- Згідно з декларацією про доходи за 2019 рік, Стефанішина повністю або частково володіє кількома квартирами в Києві та Одесі. Їздить вона на автомобілі Toyota RAV4 2009 року випуску, вартістю майже 130 тисяч гривень.