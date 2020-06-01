Ольга Стефанишина может стать новым вице-премьером по евроинтеграции: что известно
Фракция "Слуги народа" во время своего вечернего заседания 1 июня обсудила очередные ротации в правительстве. Так, экс-министр иностранных дел Украины вскоре может стать еще и экс-вице-премьером. Вероятнее всего, его место в Кабмине вскоре займет Ольга Стефанишина. Именно ее будут предлагать на этот пост, а окончательное решение останется за Радой.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил "слуга народа", нардеп Александр Качура.
Тем временем "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры
Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина,
– отметил он.
В то же время Вадим Пристайко, вероятнее всего, станет новым послом в Великобритании.
Что известно об Ольге Стефанишиной:
- Сейчас она занимает должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции (с 2017 года).
- Родилась в 1985 году. Получила образование в КНУ имени Шевченко – квалификация юриста-международника, переводчика с английского языка. Еще одно образование получила в Одесском национальном экономическом университете (специалист по финансам и кредитам).
- С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.