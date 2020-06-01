Фракция "Слуги народа" во время своего вечернего заседания 1 июня обсудила очередные ротации в правительстве. Так, экс-министр иностранных дел Украины вскоре может стать еще и экс-вице-премьером. Вероятнее всего, его место в Кабмине вскоре займет Ольга Стефанишина. Именно ее будут предлагать на этот пост, а окончательное решение останется за Радой.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил "слуга народа", нардеп Александр Качура. Тем временем "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина,

– отметил он. В то же время Вадим Пристайко, вероятнее всего, станет новым послом в Великобритании. Что известно об Ольге Стефанишиной: Сейчас она занимает должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции (с 2017 года).

Родилась в 1985 году. Получила образование в КНУ имени Шевченко – квалификация юриста-международника, переводчика с английского языка. Еще одно образование получила в Одесском национальном экономическом университете (специалист по финансам и кредитам).

С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.