"Слуга народа" 1 июня собралась на заседание фракции. Во время него рассматривались ряд вопросов, среди которых и кадровые назначения. Так, депутаты от монобольшинства поддержали кандидатуру своего коллеги Александра Ткаченко на пост министра культуры Украины.

Таке призначення підтримали більшість членів фракції "Слуги народу", розповів у своєму телеграмі народний депутат Олександр Качура.

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Пост міністра культури України пустує ще від початку березня. Тоді при зміні Кабінету Міністрів України у відставку відправили Володимира Бородянського.

Увесь цей час керувала Мінкультом Світлана Фоменко. Щоправда, вона на посаді першого заступника лише виконувала обов'язки міністра.

Сам Олександр Ткаченко наразі відповідає за аналогічний напрямок у Верховній Раді. Там він очолює комітет з гуманітарної й інформаційної політики.

Що відомо про Олександра Ткаченка

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