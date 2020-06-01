"Слуга народу" 1 червня зібралася на засідання фракції. Під час нього розглядалися низка питань, серед яких і кадрові призначення. Так, депутати від монобільшості підтримали кандидатуру свого колеги Олександра Ткаченка на пост міністра культури України.

Таке призначення підтримали більшість членів фракції "Слуги народу", розповів у своєму телеграмі народний депутат Олександр Качура.

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Пост міністра культури України пустує ще від початку березня. Тоді при зміні Кабінету Міністрів України у відставку відправили Володимира Бородянського.

Увесь цей час керувала Мінкультом Світлана Фоменко. Щоправда, вона на посаді першого заступника лише виконувала обов'язки міністра.

Сам Олександр Ткаченко наразі відповідає за аналогічний напрямок у Верховній Раді. Там він очолює комітет з гуманітарної й інформаційної політики.

Що відомо про Олександра Ткаченка

Він пройшов до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Був включений до першої десятки партії під номером 9. У парламенті очолив комітет гуманітарної й інфорамційної політики.

До приходу в політику працював журналістом і медіаменеджером. Ще у 2019 році очолював медіахолдинг олігарха Ігоря Коломойського "1+1". До слова, саме з цим олігархом його досі й пов'язують.

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Сам Ткаченко родом з Києва, де й народився 54 роки тому. Його дружина Анна теж працює медіаменеджеркою. У Ткаченка троє дітей: 31-річний син Олександр, 8-річна донька Єва і 5-річний син Данило. Олександр ві дколишньої дружини Тетяни Гнєдиш.

З цікавих аспектів його біографії є, наприклад, період у 2000-2001 роках. Тоді Олександр Ткаченко був радником прем'єр-міністра Віктора Ющенка.

Крім того, у 2018 він володів акціями в холдингу "1+1", "Кварталі 95" і виданні The Babel. У 2019 році вийшов з бізнесу, але в новій декларації досі вказане спортивне авто Land Rover Range Rover Sport. Спершу Ткаченко використовував його як службове, а потім – як орендоване.

За першу половину 2019 року задекларував зарплату в медіахолдингу на суму 3 мільйони 697 тисяч гривень. Є в Ткаченка й немалі заощадження: