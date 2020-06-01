Фракція "Слуги народу" під час свого вечірнього засідання 1 червня обговорила чергові ротації в уряді. Відтак, ексміністр закордонних справ України невдовзі може стати ще й ексвіцепрем’єром. Найімовірніше, його місце у Кабміні незабаром займе Ольга Стефанішина. Саме її пропонуватимуть на цей пост, а остаточне рішення залишиться за Радою.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив "слуга народу", нардеп Олександр Качура. Тим часом "Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на пост міністра культури Новим віцепрем'єром з європейської інтеграції стане Ольга Стефанішина,

– зазначив він. Водночас, Вадим Пристайко, найімовірніше, стане новим послом у Великобританії. Що відомо про Ольгу Стефанішину: Наразі вона обіймає посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції (з 2017 року).

Народилася у 1985 році. Отримала освіту у КНУ імені Шевченка – кваліфікація юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови. Ще одну освіту здобула в Одеському національному економічному університеті (спеціаліст з фінансів і кредиту).

З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.