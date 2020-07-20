Президент Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Великобритании бывшего главу МИД Вадима Пристайко. Слухи о том, что Пристайко станет украинским послом в Лондоне ходили давно: с тех пор, когда он покинул пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Указ об увольнении предшественницы Пристайко – посла Натали Галибаренко, так же как и указ о его назначении обнародован на сайте главы государства.

Не неожиданность Пристайко может стать послом Украины в Великобритании

Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,

– говорится в документе за подписью Зеленского.

Слухи о назначении Пристайко послом

Перед тем, как Рада проголосовала за увольнение Пристайко с должности вице-премьера, в "Слуге народа" заявляли: он уходит из Кабмина добровольно.

Так, Давид Арахамия в начале июня отмечал, что дипломат выразил желание быть послом в Великобритании.

Пристайко – бывший глава МИД и вице-премьер