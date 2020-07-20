Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании
Президент Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Великобритании бывшего главу МИД Вадима Пристайко. Слухи о том, что Пристайко станет украинским послом в Лондоне ходили давно: с тех пор, когда он покинул пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Указ об увольнении предшественницы Пристайко – посла Натали Галибаренко, так же как и указ о его назначении обнародован на сайте главы государства.
Не неожиданность Пристайко может стать послом Украины в Великобритании
Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,
– говорится в документе за подписью Зеленского.
Слухи о назначении Пристайко послом
- Перед тем, как Рада проголосовала за увольнение Пристайко с должности вице-премьера, в "Слуге народа" заявляли: он уходит из Кабмина добровольно.
- Так, Давид Арахамия в начале июня отмечал, что дипломат выразил желание быть послом в Великобритании.
Пристайко – бывший глава МИД и вице-премьер
- В правительстве Алексея Гончарука Пристайко был министром иностранных дел. Именно за время его пребывания на должности состоялась долгожданная встреча "нормандской четверки". Он также вел важные переговоры с иранской стороной после сбития украинского МАУ в небе над Тегераном.
- Когда почти весь Кабмин Гончарука, включая самого премьера, ушел в отставку, Вадим Пристайко остался. Впрочем, свое место он отдал Дмитрию Кулебе, а сам стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
- Во время пребывания на этой должности он занимался вопросами выезда украинских работников за границу в условиях пандемии. В начале июня он покинул Кабмин, его место заняла Ольга Стефанишина.