Зеленський планує офіційні візити за кордон на осінь, – Офіс Президента
Володимир Зеленський планує відновити міжнародну виїзну діяльність з осені 2020 року. Щодо цього Офіс Президента працює з кількома країнами. Перший ж візит іноземного лідера в Україну з часу пандемії коронавірусу запланований на 20 – 23 липня. До Києва прибуде пані президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга.
Коли Зеленський відновить виїзну діяльність
Справжня міжнародна активність почнеться восени 2020 року, заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, пише Інтерфакс-Україна.
Читайте також Масове послаблення карантину у світі: що дозволять
На цей час планують візити Володимира Зеленського за кордон.
Знову ж таки, якщо дозволить пандемічна ситуація. Зараз працюємо з декількома країнами, думаю, що у вересні-жовтні можуть бути здійснені кілька офіційних візитів,
– наголосив Жовква.
Коли Україна почне приймати лідерів Європи
У липні український президент вперше з часів пандемії COVID-19 прийме з візитом європейського лідера.
Перший візит після пандемії іноземного лідера в Україну відбудеться 20-23 липня – це буде візит президента Швейцарської Конфедерації Сімонетти Зоммаругі,
– зазначив Жовква.
За його словами, планується, що лідерка Швейцарії відвідає Київ та кілька регіонів України. Жовква також додав, що влітку 2020 року можливі ще один-два візити лідерів інших держав в Україну.
Коронавірус у світі: коротко
- Станом на 17 червня у світі зафіксували понад 8,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. від недуги померли 448 тисяч хворих.
- Країни-лідери за кількістю заражень: США, Бразилія, Росія, Індія, Велика Британія.
- У Швейцарії підтвердили 31 183 випадки COVID-19, летальних – 1 956; в Україні – 33 234, померли 943 людини.