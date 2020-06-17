Володимир Зеленський планує відновити міжнародну виїзну діяльність з осені 2020 року. Щодо цього Офіс Президента працює з кількома країнами. Перший ж візит іноземного лідера в Україну з часу пандемії коронавірусу запланований на 20 – 23 липня. До Києва прибуде пані президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга.

Коли Зеленський відновить виїзну діяльність

Справжня міжнародна активність почнеться восени 2020 року, заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, пише Інтерфакс-Україна.

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На цей час планують візити Володимира Зеленського за кордон.

Знову ж таки, якщо дозволить пандемічна ситуація. Зараз працюємо з декількома країнами, думаю, що у вересні-жовтні можуть бути здійснені кілька офіційних візитів,

– наголосив Жовква.

Коли Україна почне приймати лідерів Європи

У липні український президент вперше з часів пандемії COVID-19 прийме з візитом європейського лідера.

Перший візит після пандемії іноземного лідера в Україну відбудеться 20-23 липня – це буде візит президента Швейцарської Конфедерації Сімонетти Зоммаругі,

– зазначив Жовква.

За його словами, планується, що лідерка Швейцарії відвідає Київ та кілька регіонів України. Жовква також додав, що влітку 2020 року можливі ще один-два візити лідерів інших держав в Україну.

Зверніть увагу! Раніше Жовква зазначав, що Україна розглядає азійський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин. Коли ситуація з COVID-19 покращиться, Володимир Зеленський вирушить в азійське турне.

Коронавірус у світі: коротко