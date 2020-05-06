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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Міжнародні візити після пандемії: хто приїде в Україну та куди збирається Зеленський

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      Хто приїде в Україну після пандемії та куди збирається Зеленський
      Хто приїде в Україну після пандемії та куди збирається Зеленський / racurs.ua

      Пандемія коронавірусу та закриті через карантин кордони призвели до перенесення з весни на літо низки візитів світових лідерів в Україну. Коли ситуація з COVID-19 покращиться, Володимир Зеленський вирушить в азійське турне.

      Візити президентів іноземних держав в Україну, які планувалися на березень – квітень, через пандемію попередньо перенесли на літо, заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

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      Будемо сподіватися, що влітку буде у нас гаряче не тільки з погляду погоди і того, що ми подолаємо коронавірус, але і в зовнішньополітичній діяльності,
      – зазначив Жовква.

      За його словами, можливо, доведеться відмовити від відпусток. Однак міжнародну діяльність слід продовжувати.
      Жовква додав, що протягом карантину спілкування з лідерами іноземних держав продовжувалося. За останні два місці Зеленський провів понад 20 телефонних розмов.

      Заступник керівника Офісу Президента також наголосив, що Україна розглядає азійський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин. Мова йде про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм і Індією.

      Коли у нас будуть зняті заборони на пересування в умовах коронавірусу, ми будемо планувати азійське турне президента, 
      – розповів Жовква.

      Президент України відвідає кілька країн, з якими планують посилити співпрацю. Крім того, Жовква зазначив, що аграрний сектор, інфраструктура та відновлювальна енергетика – сфери в Україні, до яких іноземні інвестори виявляють найбільшу цікавість.

      Коронавірус у світі: коротко

      • Станом на 6 травня у світі зафіксували 3,7 мільйона заражень коронавірусом. Від недуги померли понад 250 тисяч людей, одужали – 1,2 мільйона.
      • Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США, Іспанія, Італія, Велика Британія, Франція. 
      • Деякі країни починають поступово послаблювати карантин.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Індія Китай Японія Офіс Президента Володимир Зеленський Президент України Новини політики Новини України
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