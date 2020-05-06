Международные визиты после пандемии: кто приедет в Украину и куда собирается Зеленский

Пандемия коронавируса и закрытые из-за карантина границы привели к переносу с весны на лето череды визитов мировых лидеров в Украину. Когда ситуация с COVID-19 улучшится, Владимир Зеленский отправится в азиатское турне.

Візити президентів іноземних держав в Україну, які планувалися на березень – квітень, через пандемію попередньо перенесли на літо, заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

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Будемо сподіватися, що влітку буде у нас гаряче не тільки з погляду погоди і того, що ми подолаємо коронавірус, але і в зовнішньополітичній діяльності,

– зазначив Жовква.

За його словами, можливо, доведеться відмовити від відпусток. Однак міжнародну діяльність слід продовжувати.

Жовква додав, що протягом карантину спілкування з лідерами іноземних держав продовжувалося. За останні два місці Зеленський провів понад 20 телефонних розмов.

Заступник керівника Офісу Президента також наголосив, що Україна розглядає азійський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин. Мова йде про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм і Індією.

Коли у нас будуть зняті заборони на пересування в умовах коронавірусу, ми будемо планувати азійське турне президента,

– розповів Жовква.

Президент України відвідає кілька країн, з якими планують посилити співпрацю. Крім того, Жовква зазначив, що аграрний сектор, інфраструктура та відновлювальна енергетика – сфери в Україні, до яких іноземні інвестори виявляють найбільшу цікавість.

Коронавірус у світі: коротко

Станом на 6 травня у світі зафіксували 3,7 мільйона заражень коронавірусом. Від недуги померли понад 250 тисяч людей, одужали – 1,2 мільйона.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США, Іспанія, Італія, Велика Британія, Франція.

Деякі країни починають поступово послаблювати карантин.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу