Юмор – мощное оружие Зеленского в дипломатии, – ОП о работе президента на международной арене

Президент Зеленский – главный архитектор внешней политики Украины. Действительно, последний год был непростым на внешнеполитической арене, но глава государства проявлял и проявляет лидерские качества, необходимые в кризисные времена.

Такую позицию высказал в интервью Bituk.media заместитель руководителя Офиса Президента по международным отношениям Игорь Жовква.

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Зеленский – равный игрок на мировой арене

По словам замглавы ОП, в первый год президентства Зеленского постоянно возникали кризисные события по Украине во внешней политике. Но несмотря на это глава государства "абсолютно безупречно справился".

Владимир Зеленский – абсолютно равный игрок на мировой арене,

– подчеркнул Жовква.

В частности, в рамках различных международных саммитов лидеры зарубежных стран проявляли значительный интерес к Украине, Владимир Зеленский проводил чуть ли не по 20 встреч в плотном графике, а некоторым делегациям приходилось даже отказывать.

Юмор – сильный инструмент Зеленского в международной дипломатии

После года управление Украиной интерес к нашему государству не уменьшился, а наоборот – вырос, как заметил Игорь Жовква. Причем сильным инструментом Владимира Зеленского в международной дипломатии стал юмор.

Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно – и профессиональным дипломатам, и президентам других государств. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует,

– рассказал заместитель главы ОП.

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