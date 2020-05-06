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      Юмор – мощное оружие Зеленского в дипломатии, – ОП о работе президента на международной арене

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      Юмор – мощное оружие Зеленского в дипломатии, – ОП
      Владимир Зеленский – Президент Украины / ОП

      Президент Зеленский – главный архитектор внешней политики Украины. Действительно, последний год был непростым на внешнеполитической арене, но глава государства проявлял и проявляет лидерские качества, необходимые в кризисные времена.

      Такую позицию высказал в интервью Bituk.media заместитель руководителя Офиса Президента по международным отношениям Игорь Жовква.

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      Зеленский – равный игрок на мировой арене

      По словам замглавы ОП, в первый год президентства Зеленского постоянно возникали кризисные события по Украине во внешней политике. Но несмотря на это глава государства "абсолютно безупречно справился".

      Владимир Зеленский – абсолютно равный игрок на мировой арене,
      – подчеркнул Жовква.

      В частности, в рамках различных международных саммитов лидеры зарубежных стран проявляли значительный интерес к Украине, Владимир Зеленский проводил чуть ли не по 20 встреч в плотном графике, а некоторым делегациям приходилось даже отказывать.

      Юмор – сильный инструмент Зеленского в международной дипломатии

      После года управление Украиной интерес к нашему государству не уменьшился, а наоборот – вырос, как заметил Игорь Жовква. Причем сильным инструментом Владимира Зеленского в международной дипломатии стал юмор.

      Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно – и профессиональным дипломатам, и президентам других государств. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует,
      – рассказал заместитель главы ОП.

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      Что известно об Игоре Жовкве?Игорь Жовква – молодой украинский дипломат. Ему 40, он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 2014 года руководил департаментом внешней политики и евроинтеграции администрации Порошенко, а с сентября 2019 работает заместителем руководителя Офиса Президента Зеленского.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
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