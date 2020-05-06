Юмор – мощное оружие Зеленского в дипломатии, – ОП о работе президента на международной арене
Президент Зеленский – главный архитектор внешней политики Украины. Действительно, последний год был непростым на внешнеполитической арене, но глава государства проявлял и проявляет лидерские качества, необходимые в кризисные времена.
Такую позицию высказал в интервью Bituk.media заместитель руководителя Офиса Президента по международным отношениям Игорь Жовква.
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Зеленский – равный игрок на мировой арене
По словам замглавы ОП, в первый год президентства Зеленского постоянно возникали кризисные события по Украине во внешней политике. Но несмотря на это глава государства "абсолютно безупречно справился".
Владимир Зеленский – абсолютно равный игрок на мировой арене,
– подчеркнул Жовква.
В частности, в рамках различных международных саммитов лидеры зарубежных стран проявляли значительный интерес к Украине, Владимир Зеленский проводил чуть ли не по 20 встреч в плотном графике, а некоторым делегациям приходилось даже отказывать.
Юмор – сильный инструмент Зеленского в международной дипломатии
После года управление Украиной интерес к нашему государству не уменьшился, а наоборот – вырос, как заметил Игорь Жовква. Причем сильным инструментом Владимира Зеленского в международной дипломатии стал юмор.
Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно – и профессиональным дипломатам, и президентам других государств. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует,
– рассказал заместитель главы ОП.
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Что известно об Игоре Жовкве?Игорь Жовква – молодой украинский дипломат. Ему 40, он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 2014 года руководил департаментом внешней политики и евроинтеграции администрации Порошенко, а с сентября 2019 работает заместителем руководителя Офиса Президента Зеленского.