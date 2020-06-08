Все більше країн світу скасовують карантинні обмеження, які запровадили через коронавірус. І хоча кількість нових випадків COVID-19 щодня збільшується, життя людей поступово повертається до норми.

Ірландія

З 8 червня в Ірландії відкрилися всі магазини, люди повертаються на свої робочі місця після зняття обмежувальних заходів. Щоправда, працювати дозволили лише тим, хто може зберігати соціальну дистанцію на робочому місці. Про це повідомило видання RTE.

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Ірландцям також дозволили ходити один до одного в гості, але збиратися можна групами до шести осіб. Виїхати від свого будинку можна на 20 кілометрів, у разі непередбачених обставин дозволяється перевищити цей ліміт ще на п'ять кілометрів.

Греція

У Греції з 8 червня відновили роботу бари та нічні клуби. Однак у цих закладах діють обмеження на число відвідувачів і необхідність дотримання соціальної дистанції.

Кафе і ресторани заробили в Греції ще 25 травня, але відвідувачів їм було дозволено приймати тільки на верандах, зате тепер приймати гостей закладам дозволили й в закритих приміщеннях.



Греція послаблює карантин / Фото Unsplash

Бельгія

У бельгійській столиці Брюсселі після трьох місяців карантину послабили карантинні обмеження. З 8 червня у Бельгії запрацювали кафе та барах. Однак деякі заклади поки все ж не поспішають відкрити двері для відвідувачів.

Наприклад, бар навпроти штаб-квартири структур ЄС в Берлемон, куди зазвичай ходять журналісти й дипломати, буде закритий до 15 червня. Популярний серед експатів в брюссельському районі Іксель ресторан Le Voltaire також поки закритий.

Данія

У Данії дозволили збиратися групами до 50 осіб. До цього можна було організовувати зустрічі чисельністю не більше 10 осіб. З 15 червня Данія планує відкрити свої кордони для ряду європейських країн.



У Данії дозволили збиратися групами до 50 осіб / Фото Unsplash

Велика Британія

Велика Британія вирішила відкрити кордони для приїжджих. Однак всі, хто прибувають з-за кордону повинні в обов'язковому порядку відправитися на двотижневий карантин. За недотримання цього заходу безпеки загрожує штраф.

Більше Велика Британія запровадила двотижневий карантин для всіх, хто прибуває з-за кордону

Австрія

Натомість в Австрії вигадали альтернативу 14-денного карантину. В аеропорту Відня людям пропонують здати тест на коронавірус, і це дозволить їм не відбувати карантин. Результати тесту стануть відомі через три години після здачі аналізів, а обійдеться він у 190 євро. Також такий тест здати можна і перед вильотом з Відня.

Індія

В Індії відкривають торгові центри й храми, попри зростання кількості хворих на коронавірус. Водночас пік епідемії у країні очікується лише у липні.

Більше про те, які країни послаблюють карантин та відкривають кордони – читайте за посиланням.