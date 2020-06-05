Країни-члени ЄС продовжать заборону на в’їзд до Шенгенської зони громадян з інших країн. Обмеження стосується й українців. Водночас, свої внутрішні кордони деякі країни Євросоюзу вже відкривають.

Про це заявила єврокомісар Ілва Йоханссон за підсумками засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС, передає "Європейська правда".

Раніше Єврокомісія закликає країни ЄС відкрити кордони до кінця червня

Серед міністрів була сильна підтримка того, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони, а потім переходити до відкриття зовнішніх кордонів,

– пояснила вона це рішення.

Раніше Єврокомісія рекомендувала завершити обмеження на перетин зовнішніх кордонів ЄС вже 15 червня. Втім, майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.

"Це означає, що обмеження на зовнішніх кордонах залишаться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про скасування на початку липня", – сказала єврокомісар.

Зверніть увагу! Єврокомісія наголошує: одночасного відкриття кордонів для всіх країн не буде. Наразі до країн ЄС можуть потрапити певні категорії людей з третіх країн, наприклад, сезонні працівники.

Коли країни планують відкрити кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу