Єврокомісія закликає країни ЄС відкрити кордони до кінця червня
Усі країни-члени ЄС повинні скасувати свої прикордонні обмеження до кінця червня. Так вважають у Європейській комісії та додають: ситуація з коронавірусом значно покращується.
Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Юлва Йоханссон, передає BBC.
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Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли ми повинні зняти всі внутрішні прикордонні обмеження і прикордонні перевірки,
– сказала Йоханссон.
За її словами, "хорошою датою має стати кінець червня".
Поки ситуація з COVID-19 йде на спад, країни по всій Європі поступово скасовують внутрішні карантинні обмеження.
Приміром, Італія, яка першою та найбільше постраждала від епідемії коронавірусу в Європі, відкрила свої кордони 1 червня. В середині червня відкрити свої кордони збираються Франція, Бельгія, Німеччина, Греція, Австрія, Нідерланди і Чехія.
Зверніть увагу! Повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червня. Далі, найімовірніше, заборону замінять "покраїновими" обмеженнями.
Які країни точно відкривають свої кордони у червні / Інфографіка 24 каналу