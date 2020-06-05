Усі країни-члени ЄС повинні скасувати свої прикордонні обмеження до кінця червня. Так вважають у Європейській комісії та додають: ситуація з коронавірусом значно покращується.

Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Юлва Йоханссон, передає BBC.

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Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли ми повинні зняти всі внутрішні прикордонні обмеження і прикордонні перевірки,

– сказала Йоханссон.

За її словами, "хорошою датою має стати кінець червня".

Поки ситуація з COVID-19 йде на спад, країни по всій Європі поступово скасовують внутрішні карантинні обмеження.

Приміром, Італія, яка першою та найбільше постраждала від епідемії коронавірусу в Європі, відкрила свої кордони 1 червня. В середині червня відкрити свої кордони збираються Франція, Бельгія, Німеччина, Греція, Австрія, Нідерланди і Чехія.

Зверніть увагу! Повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червня. Далі, найімовірніше, заборону замінять "покраїновими" обмеженнями.